У моді будуть різні варіанти – від об’ємних сумок до маленьких витончених моделей, пише 24 Канал з посиланням на Harpers Bazaar. Стилісти завжди радять інвестувати кошти в класичні сумки, втім трендові варіанти також варто додавати для формування цікавих та стильних образів.

До теми У моду повертаються сумки з 2000-х: згадуємо, що було в тренді колись

Центральними елементами стали жіночі акценти й текстури. Тепер все більше уваги приділяють стилю та настрою, а не необхідності купляти щось нове.

Fashion-експерти визначили 4 найактуальніші сумки, які будуть в моді вже на початку наступного року.

Гігантська сумка

Величезні сумки увійшли в моду ще кілька років тому. Досі мода на них не втрачається. Вони, навпаки, стають ще більшими та популярнішими. Тепер сумки в розмірі XXL стали нормою, тож радимо їх додати до свого гардероба.



Актуальні сумки 2025 року / Фото Harpers Bazaar

Сумка в руці

Кілька сезонів тому клатчі були дуже популярними, а тепер у моді сумки, які можна носити в руці так, як клатчі, навіть якщо вони мають ручки. Багато брендів підтримали цей тренд, тож такий варіант носіння аксесуара виглядає досить гарно.



Трендові сумки 2025 року / Фото Harpers Bazaar

Маленька витончена сумка

Напротивагу величезним сумкам, в моді також маленькі та витончені сумки, в які може поміститися гаманець і телефон. Такі моделі сумок з’явилися в багатьох брендів Giambattista Valli, Gucci та Emporio Armani), тож радимо звернути на них увагу.



Стильні сумки 2025 року / Фото Harpers Bazaar

Текстурна сумка

У 2025 році в моді будуть сумки з тактильними текстурами. Обирайте для себе варіанти в стилі штучного хутра, овчини чи плетеної замші. Цікаві дизайни можна побачити в колекціях Stella McCartney, Jil Sander, Bottega Veneta та Prada.



Трендові сумки 2025 року / Фото Harpers Bazaar

Щодо кольорів, то обирайте базові варіанти, які підійдуть до всього – чорні, коричневі чи бордові сумки. Також красиво виглядають яскраві варіанти, однак вони вже не такі легкі в стилізації в зимову пору.