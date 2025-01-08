Трендові кольори 2025 року: з чим їх треба поєднувати

Усі ми любимо дізнаватися про трендові речі, втім без вбрання в актуальних кольорах теж не обійтися. Варто не лише розуміти те, які кольори є актуальними, але й з чим їх поєднувати, щоб образ мав максимально презентабельний вигляд.

Більшість кольорів для нас є зрозумілими, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Олени Шевченко. Колір вбрання – це найпростіший спосіб освіжити гардероб, не змінюючи основної стилістики. Знати про актуальні кольори - це ще пів справи, треба їх вміти правильно поєднати.

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Як правильно поєднувати кольори

Стилістка зазначила, що основний принцип вдалої стилізації – це поєднання темних, насичених та глибоких відтінків зі світлими, м’якими пастельними. До прикладу, чудово виглядатиме холодний бургунді та ніжний блакитний, а також насичений коричневий в поєднання зі світло-зеленим фісташковим.

Якщо вам личать світлі пастельні кольори – носіть їх біля обличчя, якщо ж ні – опускайте їх вниз образу. Тим, кому пасують темні глибокі відтінки стилістка радить обирати для верхньої частини образу, а якщо ж ні – то їх треба додавати до низу.

Трендові кольори 2025 року

Відтінок бургунді цього року буде доволі популярним, тож рекомендуємо його поєднувати з ніжним рожевим кольором. Гарно виглядає образ зі светром бургунді та рожевими штанами. Також чудово поєднується бордовий з блакитними речами. Ці два кольори будь-якому вбранню нададуть нотку розкоші.



Ефектні поєднання кольорів / Фото з інстаграму стилістки Олени Шевченко



Ефектні поєднання кольорів / Фото з інстаграму стилістки Олени Шевченко

Коричневий вже давно називають другим чорним, тому цей базовий колір не втрачатиме своїх позицій у 2025 році. Стилізуйте коричневу шубу з блакитними светрами чи лонгслівами. Вже навесні актуальним буде відтінок хакі, тому рекомендуємо доповнювати речі коричневого кольору з пастельним зеленим.



Ефектні поєднання кольорів / Фото з інстаграму стилістки Олени Шевченко

Неймовірно ніжним є відтінок теплого молока, який ідеально доповнить будь-яку річ в коричневому кольорі. Для створення дорогого образу, радимо поєднати темний коричневий з ніжний відтінком мокка-мус. Щоб додати образу ніжності й трохи весняного настрою, стилізуйте бургунді з бузковим відтінком.



Ефектні поєднання кольорів / Фото з інстаграму стилістки Олени Шевченко



Ефектні поєднання кольорів / Фото з інстаграму стилістки Олени Шевченко



Ефектні поєднання кольорів / Фото з інстаграму стилістки Олени Шевченко