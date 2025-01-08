Кожного року дизайнери презентують в колекціях білу сорочку, не віддаляючись від класичного силуету, пише 24 Канал. Ця річ є вічною класикою, яка завжди буде залишатися актуальною. Носити сорочку ми можемо в будь-яку пору.

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Цей елемент гардероба може поєднуватися з великою кількістю речей, тож така проста річ допоможе створити якомога більше комбінацій. Білу сорочку обожнювала Грейс Келлі та Одрі Гепберн й без неї важко уявити класичний гардероб.

Якщо раніше біла сорочка вважалася виключно вбранням для офісу, то вже зараз її можна носити на повсякдень. Щоб створити стильні й цікаві образи в зимову пору, розповідаємо з чим її варто носити.

Сорочка з костюмом

Такий варіант видається дещо строгим, але неймовірно стильним, якщо довершити look чоботами на підборах. Найкраще приміряти таке вбрання в суху погоду, щоб у взутті було зручно пересуватися.



Ефектні образи з білою сорочкою / Фото Pinterest

Сорочка з білими штанами

Більшість дівчат відмовляються взимку від білих штанів, втім дарма, бо виглядає такий образ досить ефектно. Скомбінуйте сорочку з білим низом й поєднайте з уггами.



Стильні образи з білою сорочкою / Фото Pinterest

Сорочка з мішкуватими джинсами

Такий аутфіт є найпростішим, але має неймовірно стильний вигляд. Одягніть сорочку з мішкуватими джинсами та цього буде достатньо, щоб створити вишуканий образ.



Красиві образи з білою сорочкою / Фото Pinterest

Сорочка зі спідницею

Для дівчат, які хочуть створити романтичний аутфіт, рекомендуємо одягнути білу сорочку в поєднанні з класичною чорною спідницею. Це може бути коротка спідниця в поєднанні з черевиками челсі чи довга атласна спідниця, доповнена взуттям на підборах.



Стильні образи з білою сорочкою / Фото Pinterest

Сорочка у всіх випадках може бути класичного крою або ж подовжена. Все залежить від того, з чим саме ви її комбінуєте та під яке взуття приміряєте. Для того, аби образи були довершеними, пробуйте створювати різноманітні зачіски та макіяж.