Каждый год дизайнеры представляют в коллекциях белую рубашку, не отдаляясь от классического силуэта, пишет 24 Канал. Эта вещь является вечной классикой, которая всегда будет оставаться актуальной. Носить рубашку мы можем в любое время года.

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Этот элемент гардероба может сочетаться с большим количеством вещей, поэтому такая простая вещь поможет создать как можно больше комбинаций. Белую рубашку обожала Грейс Келли и Одри Хепберн и без нее трудно представить классический гардероб.

Если раньше белая рубашка считалась исключительно нарядом для офиса, то уже сейчас ее можно носить на повседневную жизнь. Чтобы создать стильные и интересные образы в зимнее время, рассказываем с чем ее стоит носить.

Рубашка с костюмом

Такой вариант кажется несколько строгим, но невероятно стильным, если довершить look сапогами на каблуках. Лучше всего примерять такой наряд в сухую погоду, чтобы в обуви было удобно передвигаться.



Эффектные образы с белой рубашкой / Фото Pinterest

Рубашка с белыми брюками

Большинство девушек отказываются зимой от белых брюк, впрочем зря, потому что выглядит такой образ достаточно эффектно. Скомбинируйте рубашку с белым низом и сочетайте с уггами.



Стильные образы с белой рубашкой / Фото Pinterest

Рубашка с мешковатыми джинсами

Такой аутфит является самым простым, но имеет невероятно стильный вид. Наденьте рубашку с мешковатыми джинсами и этого будет достаточно, чтобы создать изысканный образ.



Красивые образы с белой рубашкой / Фото Pinterest

Рубашка с юбкой

Для девушек, которые хотят создать романтический аутфит, рекомендуем одеть белую рубашку в сочетании с классической черной юбкой. Это может быть короткая юбка в сочетании с ботинками челси или длинная атласная юбка, дополнена обувью на каблуках.



Стильные образы с белой рубашкой / Фото Pinterest

Рубашка во всех случаях может быть классического кроя или удлиненная. Все зависит от того, с чем именно вы ее комбинируете и под какую обувь примеряете. Для того, чтобы образы были совершенными, пробуйте создавать различные прически и макияж.