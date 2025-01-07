У весняному сезоні головну позицію серед трендів буде очолювати комфорт, тож сукні повинні бути функціональними – розслаблені моделі в стилі бохо чи сукні-сорочки, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Дизайнери представили чимало ніжних кольорів та білизняного стилю, тож радимо придивитися до найцікавіших суконь майбутнього сезону.

Сукня в білизняному стилі

Сукні-комбінації не втрачають популярності з року в рік. Навесні в моді буде квіткове мереживо та прозорі тканини, які продовжать популярність суконь останніх років.



Красиві сукні на весняний сезон / Фото Vogue

Пудрово-рожевий колір

Цей тон присутній на майже всіх варіаціях суконь. Різноманітні моделі забарвлені в блідий чи насичений рожевий, який ідеально підійде для створення образів у теплий день.



Модні сукні на весняний сезон / Фото Vogue

Сукня в стилі бохо

У 2025 році бохо шик набиратиме величезних обертів. Завдяки тканині шифон плаття виглядатимуть делікатно, плавно, створюючи рух та динамічність. Найбільше бренди представили сукні в білих кольорах.



Красиві сукні на весняний сезон / Фото Vogue

В’язані сукні

Дизайнери вирішили трохи відійти від голих суконь з прозорих тканин й запропонували ажурні моделі, в’язані гачком чи спицями. Саме такі плаття можуть стати вашим улюбленим елементом літнього гардероба.



Стильні сукні на весняний сезон / Фото Vogue

Шкіряні сукні

Сукні зі шкіри завжди знаходять своє місце у весняно-літньому сезоні. Найпопулярнішими вважаються плаття червоного та чорного кольору. Обирайте дизайнери з підкресленою талією чи розрізами.



Красиві сукні на весняний сезон / Фото Vogue

Сукня-сорочка

Вже у новому сезоні сукні-сорочки стануть коротшими й в кращому силуеті. Це будуть такі собі подовжені поло в естетиці tenniscore, але з обтислі, з вираженою талією.



Ефектні сукні на весняний сезон / Фото Vogue