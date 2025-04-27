Сукні, які обирають для себе на літо наймодніші дівчата з інстаграму: вона варті вашої уваги

Влітку хочеться активніше носити усілякі сукні, тож для тих дівчат, які мріють розкішно виглядати в теплу пору року, пропонуємо переглянути найцікавіші фасони, які вже активно носять інстаграм-модниці.

Сукня влітку однаково добре підходить до лаконічних сандалей, лоферів чи вишуканих босоніжок або туфель на підборах, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Дівчата часто надихаються образами інфлюенсерок, тож рекомендуємо й вам переглянути найкращі варіанти суконь, кожну з яких ви вже помалу можете додавати у свій гардероб.

До теми! Цього сезону в моді буде цікава спідниця, яку вже всі активно носять. Як вона виглядає – читайте в нашому матеріалі.

Сукня міні

До душі модницям припали сукні в стилі babydoll та плаття із заниженою талією та воланами. Щоб надати сукням особливої родзинки, їх можна довершувати хустиною зверху чи красивим взуттям.

Сукня вільного крою

Легке плаття без поясу чи застібок чудово підійде для спекотних днів. Сукні вільного крою обожнюють модні дівчата. Можна обирати плаття в пастельних відтінках чи робити ставку на яскраві кольори, чи візерунки. Завдяки таким сукням можна додати кольору в сірі будні. Радимо обирати плаття на бретелях, з довгими чи короткими рукавами.

Сукня з рюшами

Плаття з рюшами мають особливий літній вайб та чудово виглядають в будь-яких форматах. Модниці обирають для себе плаття в бохо-стилі чи для романтичних аутфітів.

Сукня з об’ємним декором

Пухнасті та фактурні сукні стали хітом цього сезону й вже встигли завіруситися в образах інфлюенсерок. Дівчата найчастіше обирають декор у формі квітів, бахроми чи пір’я.

Сукня з квітами

Традиційні сукні з квітковим принтом не виходять з моди впродовж багатьох років. Радимо робити ставку на ніжні акварельно-квіткові принти на легких тканинах й поєднувати з мінімалістичним взуттям.