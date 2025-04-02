Найкрасивіші сукні на весняно-літню пору: плаття, в яких ви будете мати блискучий вигляд

Навесні оновлюється мода на романтичний настрій, який можна прослідкувати в кольорах, формах чи фактурах. Красиві сукні будуть займати провідне місце в наших гардеробах, тож рекомендуємо звернути увагу на найцікавіші варіанти.

Для весняно-літнього сезону дизайнери переплели ностальгію з минулими епохами в ніжні тканини й текстурний декор, пише 24 Канал.

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Пастельні відтінки

На вершині модного Олімпу опинилися пастельні відтінки, тож тренд торкнувся суконь, забарвивши їх в пудрово-рожеві, небесно-блакитні, лавандові й фісташкові кольори. Легкості й романтичності таким сукням надають цікаві форми декору - прозорі елементи, драпірування, рюші, мережево й банти.



Ефектні сукні на літню пору / Фото Harpers Bazaar

Тюлева сукня

За романтичний настрій цього сезону відповідає тюль. Дизайнери переосмислили прозору фактуру й зробили плаття доволі елегантним. На подіумах з'явилися вишукані вечірні сукні й повсякденні варіанти. Тюлеві вироби мають драпірування, асиметричні деталі, квіти, пір’я й кристали.



Красиві сукні на літню пору / Фото Harpers Bazaar

Ніжний сатин

Сатин актуальний багато років поспіль, оскільки його ніжна фактура продовжує підкорювати подіуми. Можна обирати плаття в максимально простому виконанні без зайвих деталей, чи придивитися до асиметричних моделей, варіантів з глибоким вирізом й довжини міні.



Ефектні сукні на літню пору / Фото Harpers Bazaar

Сліп-сукня

Цього сезону варто робити ставку на чуттєві й елегантні сукні сліп. Білизняний стиль з шовку чи мережива виходить на модну арену й стане чудовим варіантом для побачень.



Модні сукні на літню пору / Фото Harpers Bazaar

Без бретелей

Моделі суконь без бретелей є простими та лаконічними й надають образу витонченості та мінімалізму. Така сукня ідеально підійде на побачення чи вечір з подругами.



Ефектні сукні на літню пору / Фото Harpers Bazaar

Щоб довершити образ з сукнею, радимо обирати капронові колготи. Які вироби в моді цього року – читайте в нашому матеріалі.