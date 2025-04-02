Для весенне-летнего сезона дизайнеры переплели ностальгию с прошлыми эпохами в нежные ткани и текстурный декор, пишет 24 Канал.

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Пастельные оттенки

На вершине модного Олимпа оказались пастельные оттенки, поэтому тренд коснулся платьев, окрасив их в пудрово-розовые, небесно-голубые, лавандовые и фисташковые цвета. Легкости и романтичности таким платьям придают интересные формы декора - прозрачные элементы, драпировки, рюши, кружево и банты.



Эффектные платья на летнее время / Фото Harpers Bazaar

Тюлевое платье

За романтическое настроение в этом сезоне отвечает тюль. Дизайнеры переосмыслили прозрачную фактуру и сделали платье довольно элегантным. На подиумах появились изысканные вечерние платья и повседневные варианты. Тюлевые изделия имеют драпировки, асимметричные детали, цветы, перья и кристаллы.



Красивые платья на летнее время / Фото Harpers Bazaar

Нежный сатин

Сатин актуален много лет подряд, поскольку его нежная фактура продолжает покорять подиумы. Можно выбирать платье в максимально простом исполнении без лишних деталей, или присмотреться к асимметричным моделям, вариантов с глубоким вырезом и длины мини.



Эффектные платья на летнее время / Фото Harpers Bazaar

Слип-платье

В этом сезоне стоит делать ставку на чувственные и элегантные платья слип. Бельевой стиль из шелка или кружева выходит на модную арену и станет отличным вариантом для свиданий.



Модные платья на летнее время / Фото Harpers Bazaar

Без бретелек

Модели платьев без бретелек являются простыми и лаконичными и придают образу утонченности и минимализма. Такое платье идеально подойдет на свидание или вечер с подругами.



Эффектные платья на летнее время / Фото Harpers Bazaar

Чтобы завершить образ с платьем, советуем выбирать капроновые колготы. Какие изделия в моде в этом году – читайте в нашем материале.