Не поспішайте викидати з гардероба: які 5 трендів залишаться з нами у 2026 році

Мода 2025 року показала, що частина трендів не зникає після одного сезону, а впевнено переходить у наступний. Саме такі актуальні зараз хіти опиняються в центрі уваги на 2026 рік.

Експерти підготували добірку на основі дизайнерських показів, streetstyle, тіктоку і того, що найчастіше з'являється в гардеробах і соцмережах. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Vogue.

Дивіться також 7 трендів одягу, з якими ми крокуємо у 2026 рік: від спорт-шику до вишуканої розкоші

Які тренди залишаться у 2026 році?

Картатий принт

Картаті принти, зокрема спідниці в клітинку, – простий спосіб додати образу об'єму й фактури, і цей тренд не зникне у 2026 році.

Такі речі легко стилізувати для буднів та урочистих виходів. Якщо метою є "інвестиція", можна звернути увагу на дизайнерські варіанти на кшталт Burberry. Якщо хочеться просто протестувати стиль, є багато доступніших опцій у мас-маркеті та на ресейлі. Фактури теж різні: плісе, багатошарові, з потертостями – обирайте під свій настрій.

Багатошаровість

Багатошарові образи – один із ключових трендів 2026 року, особливо доречний у холодний сезон.

Це може бути стилізація з кількома футболками в дусі 2000-х або ж додавання "другого шару" для ефектності, як-от сорочка чи куртка, зав'язана на талії. Головне правило просте: чим більше шарів, тим виразніший результат.

Шоколадно-коричневий колір

Шоколадно-коричневий уже називають одним із наймодніших відтінків сезону – і це ще одне нагадування, що "зимова" палітра актуальна щонайменше до березня.

Його легко носити по-різному: у монохромі, у нейтральних поєднаннях або як акцент поруч із кремовим чи темно-синім. Зрештою, це один із найбільш універсальних кольорів для гардероба.

Низька посадка

Штани з низькою посадкою повертаються, але вже не як пряма копія естетики 2000-х.

Оскільки денім залишається базою гардероба, у 2026 році в фокусі будуть експерименти з новими силуетами низької посадки – вільнішими й розслабленими. Особливо актуально виглядають моделі з широкими штанинами.

Шовкові хустини

Шовкові хустки – один із найуніверсальніших аксесуарів, і streetstyle постійно підказує нові способи додати їх до образу, особливо восени та взимку, коли шарів одягу стає більше.

Хустку можна стилізувати як додатковий "верхній шар", зав'язати на сумці або шиї, вплести в зачіску для несподіваного акценту.

До слова, Net-A-Porter пише, що найактуальніша стилізація шовкової хустки – перенести її на талію, зав'язавши як пояс, обгорнувши поверх пальта, або навіть сформувати імітацію мініспідниці поверх базового низу.

Цю ідею підхопили не лише streetstyle-образи – її помічали й на подіумах під час Паризького тижня моди, зокрема на показі Dries Van Noten.

Що вийде з моди у 2026 році?