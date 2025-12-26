Не спешите выбрасывать из гардероба: какие 5 трендов останутся с нами в 2026 году
- Клетчатость, многослойность, шоколадный цвет, низкая посадка и шелковые платки остаются в тренде на 2026 год.
- Эти элементы легко стилизовать, они популярны благодаря своей универсальности и возможности экспериментировать.
Мода 2025 года показала, что часть трендов не исчезает после одного сезона, а уверенно переходит в следующий. Именно такие актуальные сейчас хиты оказываются в центре внимания на 2026 год.
Эксперты подготовили подборку на основе дизайнерских показов, streetstyle, тиктока и того, что чаще всего появляется в гардеробах и соцсетях. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.
Какие тренды останутся в 2026 году?
- Клетчатый принт
Клетчатые принты, в частности юбки в клетку, – простой способ добавить образу объема и фактуры, и этот тренд не исчезнет в 2026 году.
Такие вещи легко стилизовать для будней и торжественных выходов. Если целью является "инвестиция", можно обратить внимание на дизайнерские варианты вроде Burberry. Если хочется просто протестировать стиль, есть много доступных опций в масс-маркете и на ресейле. Фактуры тоже разные: плиссе, многослойные, с потертостями – выбирайте под свое настроение.
- Многослойность
Многослойные образы – один из ключевых трендов 2026 года, особенно уместен в холодный сезон.
Это может быть стилизация с несколькими футболками в духе 2000-х или добавление "второго слоя" для эффектности, например рубашка или куртка, завязанная на талии. Главное правило простое: чем больше слоев, тем выразительнее результат.
- Шоколадно-коричневый цвет
Шоколадно-коричневый уже называют одним из самых модных оттенков сезона – и это еще одно напоминание, что "зимняя" палитра актуальна как минимум до марта.
Его легко носить по-разному: в монохроме, в нейтральных сочетаниях или как акцент рядом с кремовым или темно-синим. В конце концов, это один из самых универсальных цветов для гардероба.
- Низкая посадка
Брюки с низкой посадкой возвращаются, но уже не как прямая копия эстетики 2000-х.
Поскольку деним остается базой гардероба, в 2026 году в фокусе будут эксперименты с новыми силуэтами низкой посадки – более свободными и расслабленными. Особенно актуально смотрятся модели с широкими штанинами.
- Шелковые платки
Шелковые платки – один из самых универсальных аксессуаров, и streetstyle постоянно подсказывает новые способы добавить их в образ, особенно осенью и зимой, когда слоев одежды становится больше.
Платок можно стилизовать как дополнительный "верхний слой", завязать на сумке или шее, вплести в прическу для неожиданного акцента.
К слову, Net-A-Porter пишет, что самая актуальная стилизация шелкового платка – перенести его на талию, завязав как пояс, обернув поверх пальто, или даже сформировать имитацию мини-юбки поверх базового низа.
Эту идею подхватили не только streetstyle-образы – ее замечали и на подиумах во время Парижской недели моды, в частности на показе Dries Van Noten.
Что выйдет из моды в 2026 году?
Напомним, по прогнозам стилистов, среди антитрендов на следующий год могут оказаться ярко-розовая эстетика, бантики и деликатные подвески, а также экстремальные джинсы-клеш.
Причина изменений – возрождение готического стиля и мрачного романтизма, что проявляется в через новые подиумные коллекции.
