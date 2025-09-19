Верхній одяг – це те вбрання, в яке ми інвестуємо кожного сезону. Вони практичні, виразні та гарно формують образ на осінню пору. Центральне місце продовжують займати бомбери чи довгі пальта.

Цього року з новим розмахом набрала популярності замша, яка додає осіннім речам м’якості й тактильності, пише 24 Канал з посиланням на Woman and Home. Стилісти зібрали найкращі позиції верхнього одягу, які обов’язково варто придбати.

Читайте також Який верхній одяг купити восени: Андре Тан назвав 5 головних позицій

Який верхній одяг буде в тренді?

Шкіряна куртка-бомбер

Цю річ легко поєднати з базовою футболкою чи улюбленими джинсами. Бомбер вже кілька років тому є популярним, тож радимо звернути увагу на відтінок мокко чи насичено чорний.



Модний верхній одяг 2025 року / Фото Pinterest

Шарф-пальто

Цей верхній одяг є практичним та стильним. Завдяки шарфу створюється додаткове тепло та цікава деталь образу. Подібні моделі представили бренди Schiaparelli та Burberry.



Модний верхній одяг 2025 року / Фото Pinterest

Замшева куртка

Куртка із замші залишається цього року в центрі уваги. На початку року замша закріпилася як головний матеріал в трендах сумок, а тепер перейшла до верхнього одягу.



Модний верхній одяг 2025 року / Фото Pinterest

Шуба зі штучного хутра

Дизайнери представили на подіумах вкорочені чи довгі шуби в стилі 70-х років. В будь-якому образі шуба стане центральним та головним елементом.



Модний верхній одяг 2025 року / Фото Pinterest

Який шкіряний одяг ніколи не вийде з моди?