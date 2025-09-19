Трендові пальта, куртки й тренчі на осінь: що буде в моді цього року
- Цього року в моді замша для верхнього одягу, зокрема замшеві куртки та шкіряні куртки-бомбери відтінку мокко чи чорного.
- Шуби зі штучного хутра та шарф-пальто є популярними трендами, які додають стильності та практичності осінньому гардеробу.
Верхній одяг – це те вбрання, в яке ми інвестуємо кожного сезону. Вони практичні, виразні та гарно формують образ на осінню пору. Центральне місце продовжують займати бомбери чи довгі пальта.
Цього року з новим розмахом набрала популярності замша, яка додає осіннім речам м’якості й тактильності, пише 24 Канал з посиланням на Woman and Home. Стилісти зібрали найкращі позиції верхнього одягу, які обов’язково варто придбати.
Який верхній одяг буде в тренді?
Шкіряна куртка-бомбер
Цю річ легко поєднати з базовою футболкою чи улюбленими джинсами. Бомбер вже кілька років тому є популярним, тож радимо звернути увагу на відтінок мокко чи насичено чорний.
Модний верхній одяг 2025 року / Фото Pinterest
Шарф-пальто
Цей верхній одяг є практичним та стильним. Завдяки шарфу створюється додаткове тепло та цікава деталь образу. Подібні моделі представили бренди Schiaparelli та Burberry.
Модний верхній одяг 2025 року / Фото Pinterest
Замшева куртка
Куртка із замші залишається цього року в центрі уваги. На початку року замша закріпилася як головний матеріал в трендах сумок, а тепер перейшла до верхнього одягу.
Модний верхній одяг 2025 року / Фото Pinterest
Шуба зі штучного хутра
Дизайнери представили на подіумах вкорочені чи довгі шуби в стилі 70-х років. В будь-якому образі шуба стане центральним та головним елементом.
Модний верхній одяг 2025 року / Фото Pinterest
Який шкіряний одяг ніколи не вийде з моди?
- Шкіряні жакети, тренчі, дублянки та байкерські куртки залишаються в моді завдяки їх універсальності та стильності.
- На осінь популярні також вітрівки, вкорочені тренчі та пальто-жакети, які підходять для мінливої погоди.
Часті питання
Які матеріали будуть популярними для верхнього одягу в 2025 році?
Замша набрала популярності цього року, додаючи осіннім речам м’якості й тактильності, а також шкіряні матеріали залишаються в тренді завдяки їх універсальності.
Який верхній одяг рекомендується придбати для осені 2025 року?
Серед рекомендованих позицій — шкіряна куртка-бомбер, шарф-пальто, замшева куртка та шуба зі штучного хутра.
Чому шкіряний одяг залишається модним?
Шкіряні жакети, тренчі, дублянки та байкерські куртки залишаються в моді завдяки їх універсальності та стильності.