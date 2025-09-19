Трендовые пальто, куртки и тренчи на осень: что будет в моде в этом году
- В этом году в моде замша для верхней одежды, в частности замшевые куртки и кожаные куртки-бомберы оттенка мокко или черного.
- Шубы из искусственного меха и шарф-пальто являются популярными трендами, которые добавляют стильности и практичности осеннему гардеробу.
Верхняя одежда – это тот наряд, в который мы инвестируем каждый сезон. Они практичны, выразительны и хорошо формируют образ на осеннюю пору. Центральное место продолжают занимать бомберы или длинные пальто.
В этом году с новым размахом набрала популярность замша, которая добавляет осенним вещам мягкости и тактильности, пишет 24 Канал со ссылкой на Woman and Home. Стилисты собрали лучшие позиции верхней одежды, которые обязательно стоит приобрести.
Какая верхняя одежда будет в тренде?
Кожаная куртка-бомбер
Эту вещь легко совместить с базовой футболкой или любимыми джинсами. Бомбер уже несколько лет назад является популярным, поэтому советуем обратить внимание на оттенок мокко или насыщенно черный.
Модная верхняя одежда 2025 года / Фото Pinterest
Шарф-пальто
Эта верхняя одежда является практичной и стильной. Благодаря шарфу создается дополнительное тепло и интересная деталь образа. Подобные модели представили бренды Schiaparelli и Burberry.
Модная верхняя одежда 2025 года / Фото Pinterest
Замшевая куртка
Куртка из замши остается в этом году в центре внимания. В начале года замша закрепилась как главный материал в трендах сумок, а теперь перешла к верхней одежде.
Модная верхняя одежда 2025 года / Фото Pinterest
Шуба из искусственного меха
Дизайнеры представили на подиумах укороченные или длинные шубы в стиле 70-х годов. В любом образе шуба станет центральным и главным элементом.
Модная верхняя одежда 2025 года / Фото Pinterest
Какая кожаная одежда никогда не выйдет из моды?
- Кожаные жакеты, тренчи, дубленки и байкерские куртки остаются в моде благодаря их универсальности и стильности.
- На осень популярны также ветровки, укороченные тренчи и пальто-жакеты, которые подходят для переменчивой погоды.
Частые вопросы
Какие материалы будут популярными для верхней одежды в 2025 году?
Замша набрала популярности в этом году, добавляя осенним вещам мягкости и тактильности, а также кожаные материалы остаются в тренде благодаря их универсальности.
Какую верхнюю одежду рекомендуется приобрести для осени 2025 года?
Среди рекомендованных позиций - кожаная куртка-бомбер, шарф-пальто, замшевая куртка и шуба из искусственного меха.
Почему кожаная одежда остается модной?
Кожаные жакеты, тренчи, дубленки и байкерские куртки остаются в моде благодаря их универсальности и стильности.