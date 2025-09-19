В этом году с новым размахом набрала популярность замша, которая добавляет осенним вещам мягкости и тактильности, пишет 24 Канал со ссылкой на Woman and Home. Стилисты собрали лучшие позиции верхней одежды, которые обязательно стоит приобрести.
Читайте также Какую верхнюю одежду купить осенью: Андре Тан назвал 5 главных позиций
Какая верхняя одежда будет в тренде?
Кожаная куртка-бомбер
Эту вещь легко совместить с базовой футболкой или любимыми джинсами. Бомбер уже несколько лет назад является популярным, поэтому советуем обратить внимание на оттенок мокко или насыщенно черный.
Модная верхняя одежда 2025 года / Фото Pinterest
Шарф-пальто
Эта верхняя одежда является практичной и стильной. Благодаря шарфу создается дополнительное тепло и интересная деталь образа. Подобные модели представили бренды Schiaparelli и Burberry.
Модная верхняя одежда 2025 года / Фото Pinterest
Замшевая куртка
Куртка из замши остается в этом году в центре внимания. В начале года замша закрепилась как главный материал в трендах сумок, а теперь перешла к верхней одежде.
Модная верхняя одежда 2025 года / Фото Pinterest
Шуба из искусственного меха
Дизайнеры представили на подиумах укороченные или длинные шубы в стиле 70-х годов. В любом образе шуба станет центральным и главным элементом.
Модная верхняя одежда 2025 года / Фото Pinterest
Какая кожаная одежда никогда не выйдет из моды?
- Кожаные жакеты, тренчи, дубленки и байкерские куртки остаются в моде благодаря их универсальности и стильности.
- На осень популярны также ветровки, укороченные тренчи и пальто-жакеты, которые подходят для переменчивой погоды.