В этом году с новым размахом набрала популярность замша, которая добавляет осенним вещам мягкости и тактильности, пишет 24 Канал со ссылкой на Woman and Home. Стилисты собрали лучшие позиции верхней одежды, которые обязательно стоит приобрести.

Какая верхняя одежда будет в тренде?

Кожаная куртка-бомбер

Эту вещь легко совместить с базовой футболкой или любимыми джинсами. Бомбер уже несколько лет назад является популярным, поэтому советуем обратить внимание на оттенок мокко или насыщенно черный.



Модная верхняя одежда 2025 года / Фото Pinterest

Шарф-пальто

Эта верхняя одежда является практичной и стильной. Благодаря шарфу создается дополнительное тепло и интересная деталь образа. Подобные модели представили бренды Schiaparelli и Burberry.



Модная верхняя одежда 2025 года / Фото Pinterest

Замшевая куртка

Куртка из замши остается в этом году в центре внимания. В начале года замша закрепилась как главный материал в трендах сумок, а теперь перешла к верхней одежде.



Модная верхняя одежда 2025 года / Фото Pinterest

Шуба из искусственного меха

Дизайнеры представили на подиумах укороченные или длинные шубы в стиле 70-х годов. В любом образе шуба станет центральным и главным элементом.



Модная верхняя одежда 2025 года / Фото Pinterest

