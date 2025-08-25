Бездоганний манікюр є частиною весільного образу. Наречені цього року віддають більше уваги витонченим деталям та індивідуальності, тож далі розповімо у матеріалі, які саме нігті будуть актуальними для наречених.

Раніше молода робила для себе виключно ніжний нюд чи френч, але тепер тренди відкривають більше простору для індивідуальності, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Радимо звернути увагу на сяючі перлинні акценти, делікатний обмре та інші варіанти витонченого манікюру.

Читайте також Найтрендовіший педикюр у серпні: колір, який підкорив серця мільйонів дівчат

Який манікюр для наречених буде в моді?

Натуральний нюд

Фаворитами наречених все ж таки досі вважається класичний бежевий, молочний, чи легкий рожевий відтінок. З будь-якою сукнею мінімалістичний нюд має гармонійний вигляд та зможе підкреслити ніжний образ.

Перлинний блиск

Цього року в моду входить перлинний манікюр з легким сяйвом, що імітує поверхню перлів. Манікюр надає вишуканості й створює делікатний акцент.

Декор з кристалами

Акценти на нігтях з кристаликами виглядають неймовірно вишукано. Такий манікюр стає ювелірним.

Французький манікюр

Класичний френч не виходить з моди. Усмішка може бути базовою у білому кольорі, або в золотому чи срібному. Також вона може бути асиметричною чи подвійною. Все залежить від вподобань.

Polka Dot

Такий милий дизайн додає гарного настрою весіллю й демонструє знання нареченої на трендах.