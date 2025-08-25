Трендовий весільний манікюр 2025: наречені будуть в захваті
- У тренді весільного манікюру 2025 року будуть такі варіанти: натуральний нюд, перлинний блиск, декор з кристалами, класичний французький манікюр та Polka Dot.
- Нові тренди дозволяють нареченим виразити індивідуальність, використовуючи витончені деталі та інноваційні підходи.
Бездоганний манікюр є частиною весільного образу. Наречені цього року віддають більше уваги витонченим деталям та індивідуальності, тож далі розповімо у матеріалі, які саме нігті будуть актуальними для наречених.
Раніше молода робила для себе виключно ніжний нюд чи френч, але тепер тренди відкривають більше простору для індивідуальності, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Радимо звернути увагу на сяючі перлинні акценти, делікатний обмре та інші варіанти витонченого манікюру.
Який манікюр для наречених буде в моді?
Натуральний нюд
Фаворитами наречених все ж таки досі вважається класичний бежевий, молочний, чи легкий рожевий відтінок. З будь-якою сукнею мінімалістичний нюд має гармонійний вигляд та зможе підкреслити ніжний образ.
Перлинний блиск
Цього року в моду входить перлинний манікюр з легким сяйвом, що імітує поверхню перлів. Манікюр надає вишуканості й створює делікатний акцент.
Декор з кристалами
Акценти на нігтях з кристаликами виглядають неймовірно вишукано. Такий манікюр стає ювелірним.
Французький манікюр
Класичний френч не виходить з моди. Усмішка може бути базовою у білому кольорі, або в золотому чи срібному. Також вона може бути асиметричною чи подвійною. Все залежить від вподобань.
Polka Dot
Такий милий дизайн додає гарного настрою весіллю й демонструє знання нареченої на трендах.
Часті питання
Які варіанти весільного манікюру є популярними у 2025 році?
У 2025 році весільний манікюр варіюється від класичного нюду до сяючих перлинних акцентів і французького френча. Наречені також можуть вибирати декор з кристалами або милий дизайн Polka Dot.
Чому натуральний нюд залишається популярним серед наречених?
Натуральний нюд — це класичний вибір, який гармонійно виглядає з будь-якою сукнею та підкреслює ніжний образ нареченої. Відтінки бежевого, молочного чи легкого рожевого залишаються фаворитами.
Які нові тренди з'являються у весільному манікюрі?
Нові тренди весільного манікюру включають перлинний блиск, який імітує поверхню перлів, а також акценти з кристалами, що надають манікюру ювелірного вигляду. Крім того, можливі варіанти французького манікюру з асиметричними чи подвійними усмішками.