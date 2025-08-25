Укр Рус
Lady Б'юті-тренди Трендовий весільний манікюр 2025: наречені будуть в захваті
25 серпня, 12:09
Трендовий весільний манікюр 2025: наречені будуть в захваті

Юлія Турелик
Основні тези
  • У тренді весільного манікюру 2025 року будуть такі варіанти: натуральний нюд, перлинний блиск, декор з кристалами, класичний французький манікюр та Polka Dot.
  • Нові тренди дозволяють нареченим виразити індивідуальність, використовуючи витончені деталі та інноваційні підходи.

Бездоганний манікюр є частиною весільного образу. Наречені цього року віддають більше уваги витонченим деталям та індивідуальності, тож далі розповімо у матеріалі, які саме нігті будуть актуальними для наречених.

Раніше молода робила для себе виключно ніжний нюд чи френч, але тепер тренди відкривають більше простору для індивідуальності, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Радимо звернути увагу на сяючі перлинні акценти, делікатний обмре та інші варіанти витонченого манікюру.

Який манікюр для наречених буде в моді?

Натуральний нюд

Фаворитами наречених все ж таки досі вважається класичний бежевий, молочний, чи легкий рожевий відтінок. З будь-якою сукнею мінімалістичний нюд має гармонійний вигляд та зможе підкреслити ніжний образ.

Перлинний блиск

Цього року в моду входить перлинний манікюр з легким сяйвом, що імітує поверхню перлів. Манікюр надає вишуканості й створює делікатний акцент.

Декор з кристалами

Акценти на нігтях з кристаликами виглядають неймовірно вишукано. Такий манікюр стає ювелірним.

Французький манікюр

Класичний френч не виходить з моди. Усмішка може бути базовою у білому кольорі, або в золотому чи срібному. Також вона може бути асиметричною чи подвійною. Все залежить від вподобань.

Polka Dot

Такий милий дизайн додає гарного настрою весіллю й демонструє знання нареченої на трендах.

Часті питання

Які варіанти весільного манікюру є популярними у 2025 році?

У 2025 році весільний манікюр варіюється від класичного нюду до сяючих перлинних акцентів і французького френча. Наречені також можуть вибирати декор з кристалами або милий дизайн Polka Dot.

Чому натуральний нюд залишається популярним серед наречених?

Натуральний нюд — це класичний вибір, який гармонійно виглядає з будь-якою сукнею та підкреслює ніжний образ нареченої. Відтінки бежевого, молочного чи легкого рожевого залишаються фаворитами.

Які нові тренди з'являються у весільному манікюрі?

Нові тренди весільного манікюру включають перлинний блиск, який імітує поверхню перлів, а також акценти з кристалами, що надають манікюру ювелірного вигляду. Крім того, можливі варіанти французького манікюру з асиметричними чи подвійними усмішками.