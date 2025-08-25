Трендовый свадебный маникюр 2025: невесты будут в восторге
- В тренде свадебного маникюра 2025 года будут такие варианты: натуральный нюд, жемчужный блеск, декор с кристаллами, классический французский маникюр и Polka Dot.
- Новые тренды позволяют невестам выразить индивидуальность, используя изящные детали и инновационные подходы.
Безупречный маникюр является частью свадебного образа. Невесты в этом году отдают больше внимания изящным деталям и индивидуальности, поэтому далее расскажем в материале, какие именно ногти будут актуальными для невест.
Ранее молодая делала для себя исключительно нежный нюд или френч, но теперь тренды открывают больше пространства для индивидуальности, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Советуем обратить внимание на сияющие жемчужные акценты, деликатный обмре и другие варианты изящного маникюра.
Читайте также Самый трендовый педикюр в августе: цвет, который покорил сердца миллионов девушек
Какой маникюр для невест будет в моде?
Натуральный нюд
Фаворитами невест все же до сих пор считается классический бежевый, молочный, или легкий розовый оттенок. С любым платьем минималистичный нюд гармонично смотрится и сможет подчеркнуть нежный образ.
Жемчужный блеск
В этом году в моду входит жемчужный маникюр с легким сиянием, имитирующий поверхность жемчуга. Маникюр придает изысканности и создает деликатный акцент.
Декор с кристаллами
Акценты на ногтях с кристалликами выглядят невероятно изысканно. Такой маникюр становится ювелирным.
Французский маникюр
Классический френч не выходит из моды. Улыбка может быть базовой в белом цвете, или в золотом или серебряном. Также она может быть асимметричной или двойной. Все зависит от предпочтений.
Polka Dot
Такой милый дизайн добавляет хорошего настроения свадьбе и демонстрирует знание невесты на трендах.
Частые вопросы
Какие варианты свадебного маникюра популярны в 2025 году?
В 2025 году свадебный маникюр варьируется от классического нюда до сияющих жемчужных акцентов и французского френча. Невесты также могут выбирать декор с кристаллами или милый дизайн Polka Dot.
Почему натуральный нюд остается популярным среди невест?
Натуральный нюд - это классический выбор, который гармонично смотрится с любым платьем и подчеркивает нежный образ невесты. Оттенки бежевого, молочного или легкого розового остаются фаворитами.
Какие новые тренды появляются в свадебном маникюре?
Новые тренды свадебного маникюра включают жемчужный блеск, имитирующий поверхность жемчуга, а также акценты с кристаллами, придающие маникюру ювелирный вид. Кроме того, возможны варианты французского маникюра с асимметричными или двойными улыбками.