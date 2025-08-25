Ранее молодая делала для себя исключительно нежный нюд или френч, но теперь тренды открывают больше пространства для индивидуальности, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Советуем обратить внимание на сияющие жемчужные акценты, деликатный обмре и другие варианты изящного маникюра.

Читайте также Самый трендовый педикюр в августе: цвет, который покорил сердца миллионов девушек

Какой маникюр для невест будет в моде?

Натуральный нюд

Фаворитами невест все же до сих пор считается классический бежевый, молочный, или легкий розовый оттенок. С любым платьем минималистичный нюд гармонично смотрится и сможет подчеркнуть нежный образ.

Жемчужный блеск

В этом году в моду входит жемчужный маникюр с легким сиянием, имитирующий поверхность жемчуга. Маникюр придает изысканности и создает деликатный акцент.

Декор с кристаллами

Акценты на ногтях с кристалликами выглядят невероятно изысканно. Такой маникюр становится ювелирным.

Французский маникюр

Классический френч не выходит из моды. Улыбка может быть базовой в белом цвете, или в золотом или серебряном. Также она может быть асимметричной или двойной. Все зависит от предпочтений.

Polka Dot

Такой милый дизайн добавляет хорошего настроения свадьбе и демонстрирует знание невесты на трендах.