Штани парашути повертаються в тренди: додавайте їх вже у свій гардероб

У 2024 році джинси витіснили всі можливі штани чи спідниці й були фаворитами усіх образів. Та вже цього року лідер серед всіх фасонів – мішкуваті джинси, поступаються штанам парашутам, які знову повертаються в моду.

Мода циклічна, тому дизайнери вирішили нагадати всім нам про штани, які носила ще у 90-х роках Дженніфер Еністон, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Останніх півтора року відбувається ребрендинг штанів-парашутів. Це по-суті, штани карго з плащівного матеріалу. Свою назву вони отримали через мішкуватість та повітряність, бо виготовляються з нейлону, бавовни чи поліестеру.

Ці штани люблять туристи, бо вони практичні, зручні та функціональні. А от модниці не звертали на ці штани певний проміжок часу уваги. Тепер тренди зазнають змін, тож парашути стають модним нововведенням, які ідеально впишуться з черевиками-челсі під куртку-шкірянку чи кросівки й мішкувату футболку. Також вдало вони носитимуться з різноманітними світшотами.

Стилісти радять обирати штани-парашути з низькою посадкою в базовому чорному, бежевому чи сірому кольорі. Вже навесні в тренди увійде відтінок хакі, тому цей колір теж не варто оминати увагою.



Штани парашути знову будуть в моді / Фото Pinterest



Штани парашути тренд весни / Фото Pinterest

Модель має вільний крій та фіксується на щиколотках за допомогою гумки. Її можна послаблювати, щоб зробити штанину вільною, чи, навпаки, затягувати, щоб трохи звузити їх. Штани повністю належать спортивній естетиці, тому довершувати їх можна легкими панамами чи бейсболками.

Якщо хочете повністю зануритися в естетику 90-х, то надихайтеся образами Дженніфер Еністон, яка носила їх з майками й обтислими футболками. Британська модниця Розі Гантінгтон-Вайтлі вирішила додати таким штанам сучасності, тож стилізувала їх навіть з босоніжками на підборах, закидаючи зверху на плечі светр.



Штани парашути знову будуть в моді / Фото Pinterest



Штани парашути – тренд весни / Фото Pinterest

Тіна Кароль кілька років тому носила білі штани-парашути з класичною чорною футболкою та світлими кросівками й навіть стилізувала з коротким бра, щоб продемонструвати струнку фігуру та прес.



Штани парашути знову будуть в моді / Фото Pinterest



Штани парашути знову будуть в моді / Фото Pinterest

Варіантів носіння таких штанів – безліч, тому додавайте їх у свій гардероб та пробуйте комбінувати різні цікаві варіанти.