У новому сезоні нас чекає чимало привабливих та цікавих моделей, які захоче приміряти кожна дівчина, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. У тренді будуть спідниці bubble, моделі в картатий принт, з різноманітними розрізами та використанням кринолінів.

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Спідниця на запах

Такі спідниці в новому сезону посядуть перше місце. Завдяки асиметричному крою та функціональній тканині спідниці з вирізами на запах будуть панувати увесь весняно-літній сезон.



Стильні спідниці на 2025 рік / Фото Vogue

Спідниця з криноліном

Модель спідниці з криноліном має всі шанси замінити наші улюблені спідниці в довжині максі. Підійде така модель не всім, оскільки вона має дещо експериментальний дух, який захочуть приміряти лише сміливі дівчата.



Ефектні спідниці на 2025 рік / Фото Vogue

Спідниця Bubble

Така спідниця стане ідеальною союзницею для богемного, мінімалістичного чи кокетливого образу. Стилісти вже почали натякати, що спідниці-бульбашки стануть неймовірно актуальними навесні, тому їх можна поєднувати з цікавими жилетками чи класичними сорочками.



Стильні спідниці на 2025 рік / Фото Vogue

Спідниця з рюшами

Дизайнери вирішили тренд на мінімалізм трішки розбавити й додати в асортимент виробів спідниці з рюшами. Ми дещо забули про такі фасони, але в сонячну погоду вони стануть ідеальним доповненням до топів чи майок.



Красиві спідниці на 2025 рік / Фото Vogue

Мікроспідниця

Кожного сезону дизайнери намагаються повернути в наше життя мікроспідниці, втім справжній успіх їх чекатиме лише цього року. Ультракороткі спідниці радимо носити з ефектними чоботами, туфлями на підборах чи босоніжками.



Стильні спідниці на 2025 рік / Фото Vogue

Кольори усіх представлених спідниць – базові, тобто такі, які легко впишуться в гардероб та поєднаються з класичними речима в білому, сірому, чорному чи модному шоколадному відтінку.