В новом сезоне нас ждет немало привлекательных и интересных моделей, которые захочет примерить каждая девушка, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. В тренде будут юбки bubble, модели в клетчатый принт, с разнообразными разрезами и использованием кринолинов.

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Юбка на запах

Такие юбки в новом сезоне займут первое место. Благодаря асимметричному крою и функциональной ткани юбки с вырезами на запах будут господствовать весь весенне-летний сезон.



Стильные юбки на 2025 год / Фото Vogue

Юбка с кринолином

Модель юбки с кринолином имеет все шансы заменить наши любимые юбки в длине макси. Подойдет такая модель не всем, поскольку она имеет несколько экспериментальный дух, который захотят примерить только смелые девушки.



Эффектные юбки на 2025 год / Фото Vogue

Юбка Bubble

Такая юбка станет идеальной союзницей для богемного, минималистического или кокетливого образа. Стилисты уже начали намекать, что юбки-пузыри станут невероятно актуальными весной, поэтому их можно сочетать с интересными жилетками или классическими рубашками.



Стильные юбки на 2025 год / Фото Vogue

Юбка с рюшами

Дизайнеры решили тренд на минимализм немного разбавить и добавить в ассортимент изделий юбки с рюшами. Мы несколько забыли о таких фасонах, но в солнечную погоду они станут идеальным дополнением к топам или майкам.



Красивые юбки на 2025 год / Фото Vogue

Микроюбка

Каждый сезон дизайнеры пытаются вернуть в нашу жизнь микроюбки, впрочем настоящий успех их ждет только в этом году. Ультракороткие юбки советуем носить с эффектными сапогами, туфлями на каблуках или босоножками.



Стильные юбки на 2025 год / Фото Vogue

Цвета всех представленных юбок – базовые, то есть такие, которые легко впишутся в гардероб и сочетаются с классическими вещами в белом, сером, черном или модном шоколадном оттенке.