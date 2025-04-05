Трендовий френч у неймовірному кольорі: ви маєте його повторити

Френч – класичний варіант манікюру, який завжди виглядає доцільно. У цьому сезоні в тренді цікава варіація такого дизайну нігтів.

В моді зараз "лакричний" колір нігтів. Такий відтінок виглядає дуже цікаво і незвично, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Який дизайн нігтів в моді

"Лакричний" колір виглядає дуже гармонійно разом з рожевою основою. Обидва відтінки добре поєднуються між собою.

Вважається, що лакричний колір – це чисто чорний. Однак, насправді він може мати різні "підтони".

Створюється цей френч так само легко як і класичний. Фактично, він відрізняється лише кольором основної смужки.

Зверніть увагу! Особливо добре френч виглядає на довгих нігтиках. А от форму можна обирати доволі різну. Френч матиме приголомшливий вигляд як на квадратних, так і на овальних нігтях.