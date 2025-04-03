Мама і донька – ідеальний дует, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку українського бренду Fashionista. Створені ними образи доводять, що мода не має віку, а доньці та мамі виглядати разом гармонійно та стильно можна досить просто.

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Як мамі та доньці однаково одягнутися

У відеоролику можна помітити, як мама позує перед камерою у білому лонгсліві й сірих джинсах, а донька - в аналогічному вбранні лише з вирізом на плечі, а далі дівчата почали приміряти красиві речі.

В одному з аутфітів мама одягнула розкішну шифонову блузу й білі джинси з трендовими сірими балетками й білою сумкою. Такий образ виглядав неймовірно свіжо та вишукано.

Щоб приміряти на собі вбрання у стилі Old Money, мама одягнула білу майку з атласним жакетом того ж кольору й чорні шовкові штани, які цього сезону вважаються дуже популярними. А от донька позувала у білосніжній жилетці, чорній спідниці-тюльпані й туфлях з бантиками.

А ще дівчата продемонстрували образ для денної прогулянки, що складався з футболок-оверсайз, сірих широких штанів та об’ємних сумок.

Цього року дуже популярним є білизняний стиль, тож мама залюбки приміряла на собі блакитний шовковий костюм, а донька одягнула яскравішу версію – в рожевому кольорі.

Як одягнутися з мамою в однаковому стилі: дивіться відео

Однакові наряди витримані в одній стилістиці, але адаптовані для молодих дівчат й старших жінок, можуть мати справді дивовижний вигляд. Навіть якщо фасони різні, але речі в одному кольорі й стилі, то це допоможе створити силует стильним та гармонійним. Однаковий стиль – це не лише про моду, але й про підкреслення особливого зв’язку між матір’ю та донькою.