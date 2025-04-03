Мама и дочь – идеальный дуэт, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу украинского бренда Fashionista. Созданные ими образы доказывают, что мода не имеет возраста, а дочери и маме выглядеть вместе гармонично и стильно можно достаточно просто.

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Как маме и дочери одинаково одеться

В видеоролике можно заметить, как мама позирует перед камерой в белом лонгсливе и серых джинсах, а дочь - в аналогичном наряде только с вырезом на плече, а дальше девушки начали примерять красивые вещи.

В одном из аутфитов мама надела роскошную шифоновую блузу и белые джинсы с трендовыми серыми балетками и белой сумкой. Такой образ выглядел невероятно свежо и изысканно.

Чтобы примерить на себе наряд в стиле Old Money, мама надела белую майку с атласным жакетом того же цвета и черные шелковые брюки, которые в этом сезоне считаются очень популярными. А вот дочь позировала в белоснежной жилетке, черной юбке-тюльпане и туфлях с бантиками.

А еще девушки продемонстрировали образ для дневной прогулки, состоящий из футболок-оверсайз, серых широких брюк и объемных сумок.

В этом году очень популярным является бельевой стиль, поэтому мама охотно примерила на себе голубой шелковый костюм, а дочь надела яркую версию – в розовом цвете.

Как одеться с мамой в одинаковом стиле: смотрите видео

Одинаковые наряды выдержаны в одной стилистике, но адаптированы для молодых девушек и старших женщин, могут выглядеть действительно удивительно. Даже если фасоны разные, но вещи в одном цвете и стиле, то это поможет создать силуэт стильным и гармоничным. Одинаковый стиль – это не только о моде, но и о подчеркивании особой связи между матерью и дочерью.