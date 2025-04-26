Щобільше, деякі засоби можуть подразнити та пошкодити шкіру при видаленні фарбника. Саме тому потрібно бути дуже обережним при їх застосуванні, пише 24 Канал.

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Чим можна прибрати фарбу для волосся зі шкіри

Міцелярна вода

Нанесіть міцелярну воду на ватний диск, злегка потріть забруднену ділянку. Фарба має поступово змитися. Цей спосіб добре підходить для чутливої шкіри.

Косметичне молочко або крем для обличчя

Чим жирніший крем, тим краще. Особливо ефективно працює нічний. Адже це найбільш жирний та живильний крем.

Перекис водню (3%)

Нанесіть перекис на ватний диск, прикладіть на кілька секунд і протріть пляму. Цим способом варто користуватися лише, якщо ваша шкіра не дуже чутлива.



Як відчистити фарбу для волосся з рук / Фото Pexels

Спеціальні засоби для змивання фарби зі шкіри

Це найефективніший метод. Якщо ви постійно робите фарбування вдома, варто задуматися про придбання такого засобу.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.



Чим можна відчистити фарбник з обличчя / Фото Pexels

Які засоби не варто використовувати для очищення шкіри:

ацетон або рідину для зняття лаку – вони сильно подразнюють шкіру;

жорсткі абразиви (наприклад, сіль, пемза) – це може викликати мікропошкодження.

Лайфхак! Аби захистити шкіру, варто нанести жирний крем перед фарбуванням на зони, куди може потрапити фарба.