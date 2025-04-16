Коли можна стригти волосся до Великодня: відповідь для всіх жінок

Напередодні Великодня всі намагаються навести порядок вдома й знаходять час для того, щоб покращити свою зовнішність, вдаючись до beauty-процедур. Дехто хоче освіжити не лише свій гардероб, але й зробити стрижку. Чи можна це робити до Великодня – читайте далі.

У Великий піст є багато духовних та фізичних обмежень, які вірянам не варто порушувати, пише 24 Канал. Не можна перед Великоднем займатися важкою фізичною роботою, брати в руки сокиру, лопату чи ножиці, втім якщо є потреба зробити стрижку, то заборони на це немає ніякої.

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Коли стригти волосся перед Великоднем

У церковному календарі три дні перед Воскресінням Христовим є дуже важливими. Щоб волосся після стрижки мало здоровий та красивий вигляд, треба зрозуміти, який саме день є найкращим для маніпуляцій – Чистий четвер, Страсна п’ятниця чи Великодня субота.

У Чистий четвер заведено очищувати тіло й думки. За повір’ям, вранці до сходу сонця потрібно викупатися, щоб бути красивим та здоровим увесь рік. Відтак, стрижка та фарбування у цей день подарують власниці впевненість в собі, привернуть достаток та успіх.



Волосся можна стригти в четвер та суботу / Фото Pexels

Страсна п’ятниця має найбільше обмежень. У цей день всі дотримуються суворого посту й нічого не вживають крім хліба та води. Стригтися в цей день категорично заборонено. Цей день зовсім не підходить для наведення краси, оскільки в Страсну п’ятницю потрібно приділити час молитвам та прийти до Божого гробу.

До слова! У нашому матеріалі ми розповіли, яке саме вбрання варто одягнути на Великдень до церкви.

За потреби стрижку можна зробити у Великодню суботу, але краще в першій половині дня. Вже після обіду слід складати паску й писанки в кошик, збиратися до церкви й доробляти останні святкові справи.