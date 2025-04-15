Якщо ви не хочете виглядати безглуздо, то краще відмовтеся від певних елементів гардероба, пише 24 Канал. Світ моди дуже нестійкий, тому те, від чого ми фанатіли кілька сезонів тому, зараз може бути зовсім неактуальним.

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Щоб мати красивий вигляд на Великдень, рекомендуємо відмовитися від певних речей, які давно вийшли з моди й виглядають смішно та недоречно.

До слова! У нашому матеріалі ми розповіли, яке саме вбрання варто одягнути на Великдень до церкви.

Обтисла шкірянка

Наприкінці тижня повинна бути тепла погода, втім ранки все ще залишаються холодними, тож образ доведеться доповнити верхнім одягом. Радимо відмовитися від обтислої шкірянки, оскільки такий фасон вже давно є застарілим.



Антитрендові речі, які давно не в моді / Фото Pinterest

Сукня з баскою

Таке плаття було актуальним ще в далеких 2010-х роках. Зараз такі сукні вже ніхто не носить, оскільки вони виглядають дуже дешево й старомодно.



Антитрендові речі, які давно не в моді / Фото Pinterest

Принт пейслі

Попри те, що принт бохо цього року входить активно в моду, від принта пейслі варто відмовитися, особливо на Великдень. Цей візерунок є досить різкий та впадає в око, тому краще обмежитися у велике свято мінімалістичним вбранням.



Антитрендові речі, які давно не в моді / Фото Pinterest

Ботильйони

Сукню, спідницю чи штани палаццо хочеться довершити на свято красивим взуттям на підборах. Дехто ще може обирати замість туфель чоботи, тому тут важливо прослідкувати фасон, який вважається неактуальним. Сміливо можна носити козаки, а от від ботильйонів на масивній платформі радимо відмовитися.



Антитрендові речі, які давно не в моді / Фото Pinterest

У багатьох з нас у шафі можуть бути антитрендові речі, однак від них треба відмовлятися, бо в поєднанні навіть з модним вбранням, зовнішній вигляд буде все одно зіпсовано.