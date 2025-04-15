Если вы не хотите выглядеть нелепо, то лучше откажитесь от определенных элементов гардероба, пишет 24 Канал. Мир моды очень неустойчивый, поэтому то, от чего мы фанатели несколько сезонов назад, сейчас может быть совсем неактуальным.

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Чтобы красиво выглядеть на Пасху, рекомендуем отказаться от определенных вещей, которые давно вышли из моды и выглядят смешно и неуместно.

К слову! В нашем материале мы рассказали, какой именно наряд стоит надеть на Пасху в церковь.

Обтягивающая кожаная куртка

В конце недели должна быть теплая погода, впрочем утренники все еще остаются холодными, поэтому образ придется дополнить верхней одеждой. Советуем отказаться от облегающей кожи, поскольку такой фасон уже давно устарел.



Антитрендовые вещи, которые давно не в моде / Фото Pinterest

Платье с баской

Такое платье было актуальным еще в далеких 2010-х годах. Сейчас такие платья уже никто не носит, поскольку они выглядят очень дешево и старомодно.



Антитрендовые вещи, которые давно не в моде / Фото Pinterest

Принт пейсли

Несмотря на то, что принт бохо в этом году входит активно в моду, от принта пейсли стоит отказаться, особенно на Пасху. Этот узор достаточно резкий и бросается в глаза, поэтому лучше ограничиться в большой праздник минималистичным нарядом.



Антитрендовые вещи, которые давно не в моде / Фото Pinterest

Ботильоны

Платье, юбку или брюки палаццо хочется завершить на праздник красивой обувью на каблуках. Некоторые еще могут выбирать вместо туфель сапоги, поэтому здесь важно проследить фасон, который считается неактуальным. Смело можно носить казаки, а вот от ботильонов на массивной платформе советуем отказаться.



Антитрендовые вещи, которые давно не в моде / Фото Pinterest

У многих из нас в шкафу могут быть антитрендовые вещи, однако от них надо отказываться, потому что в сочетании даже с модным нарядом, внешний вид будет все равно испорчен.