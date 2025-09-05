Як дорого виглядати в чорному одязі: розкішний образ показує Надя Дорофєєва
- Надя Дорофєєва стала амбасадоркою першого дня Тижня моди у Києві, з'явившись у стильному чорному образі.
57-й сезон Ukrainian Fashion Week SS26 відкрився фіналом конкурсу "Погляд у майбутнє", де молоді дизайнери презентували свої колекції, а також відбулися покази від DAMIRLI та Kachorovska Group.
Надя Дорофєєва стала амбасадоркою першого дня Тижня моди у Києві. На Ukrainian Fashion Week співачка приміряла красиві образи, а на модний показ разом з чоловіком прийшла у вишуканому та стильному образі.
Артистка поділилася з підписниками світлинами з першого дня Тижня моди, зануривши в атмосферу Ukrainian Fashion Week, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Наді Дорофєєвої.
На Тижні моди відбувся дебютний показ колекції Дар’ї Білої. Підтримати дизайнерку прийшла Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним у мінімалістичному образі, який варто взяти до уваги цього вересня.
Як стильно виглядати в чорному вбранні?
На модний показ Надя Дорофєєва прийшла у чорному шовковому топі, який довершила зверху жакетом, а на низ одягнула чорні класичні штани та туфлі-човники.
Співачка розпустила волосся та вклала його у легкі хвильки, а ніжний макіяж зробила з акцентом на коричневому кольорі губ. Образ Наді Дорофєєвої має сучасний та бездоганний вигляд, тож у вересні його залюбки може повторити кожна дівчина.
Чоловік виконавиці, ресторатор Міша Кацурін був одягнений у чорну футболку, штани та білу сорочку.
Ще на Тижні моди Дорофєєва постала у блакитній короткій сукні та коричневій сукні з жакетом, яку довершила лакованими чоботами.
Як пройшов Тиждень моди з Дорофєєвою: дивіться фото та відео
Чим запам’ятався перший день Ukrainian Fashion Week?
57-й сезон Ukrainian Fashion Week SS26 відкрив фінал конкурсу "Погляд у майбутнє", де молоді дизайнери презентували свої колекції в Музеї Ханенків.
DAMIRLI провів закриту камерну презентацію нової чоловічої колекції. До слова, саме в костюмі від цього бренду Олександр Усик з'явився в Лондоні. Вбрання було оздоблене символічною вишивкою, що представляє переосмислений образ козака XXI століття.
Kachorovska Group представила нову колекцію. Бренд MY THEATRE by Dariia Bila дебютував на Ukrainian Fashion Week і представив театралізований показ.
Вперше у межах UFW власну колекцію презентував і бренд Article – у своєму просторі в центрі Києва.