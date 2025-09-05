Надя Дорофєєва стала амбасадоркою першого дня Тижня моди у Києві. На Ukrainian Fashion Week співачка приміряла красиві образи, а на модний показ разом з чоловіком прийшла у вишуканому та стильному образі.

Артистка поділилася з підписниками світлинами з першого дня Тижня моди, зануривши в атмосферу Ukrainian Fashion Week, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Наді Дорофєєвої.

Читайте також Надя Дорофєєва одягнула прозору леопардову сукню: цікавий образ

На Тижні моди відбувся дебютний показ колекції Дар’ї Білої. Підтримати дизайнерку прийшла Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним у мінімалістичному образі, який варто взяти до уваги цього вересня.

Як стильно виглядати в чорному вбранні?

На модний показ Надя Дорофєєва прийшла у чорному шовковому топі, який довершила зверху жакетом, а на низ одягнула чорні класичні штани та туфлі-човники.

Співачка розпустила волосся та вклала його у легкі хвильки, а ніжний макіяж зробила з акцентом на коричневому кольорі губ. Образ Наді Дорофєєвої має сучасний та бездоганний вигляд, тож у вересні його залюбки може повторити кожна дівчина.

Чоловік виконавиці, ресторатор Міша Кацурін був одягнений у чорну футболку, штани та білу сорочку.

Ще на Тижні моди Дорофєєва постала у блакитній короткій сукні та коричневій сукні з жакетом, яку довершила лакованими чоботами.

Як пройшов Тиждень моди з Дорофєєвою: дивіться фото та відео

Чим запам’ятався перший день Ukrainian Fashion Week?