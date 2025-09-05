Надя Дорофеева стала амбассадором первого дня Недели моды в Киеве. На Ukrainian Fashion Week певица примерила красивые образы, а на модный показ вместе с мужем пришла в изысканном и стильном образе.

Артистка поделилась с подписчиками фотографиями с первого дня Недели моды, погрузив в атмосферу Ukrainian Fashion Week, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Нади Дорофеевой.

На Неделе моды состоялся дебютный показ коллекции Дарьи Белой. Поддержать дизайнера пришла Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным в минималистичном образе, который стоит принять во внимание в этом сентябре.

Как стильно выглядеть в черном наряде?

На модный показ Надя Дорофеева пришла в черном шелковом топе, который довершила сверху жакетом, а на низ надела черные классические брюки и туфли-лодочки.

Певица распустила волосы и уложила их в легкие волны, а нежный макияж сделала с акцентом на коричневом цвете губ. Образ Нади Дорофеевой имеет современный и безупречный вид, поэтому в сентябре его охотно может повторить каждая девушка.

Муж исполнительницы, ресторатор Миша Кацурин был одет в черную футболку, брюки и белую рубашку.

Еще на Неделе моды Дорофеева появилась в голубом коротком платье и коричневом платье с жакетом, которое довершила лакированными сапогами.

Как прошла Неделя моды с Дорофеевой: смотрите фото и видео

Чем запомнился первый день Ukrainian Fashion Week?