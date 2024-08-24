Шкіра буде блискучою та чистою: блогерка розкрила інгредієнти неймовірного натурального догляду

Може здаватися, що хороший та ефективний догляд за шкірою коштує великих грошей. Однак насправді це не так.

Б’юті-блогерка Джеймі Ніколь доводить власним прикладом, що навіть натуральні інгредієнти творять дива. Який природний догляд використовує дівчина, розповідає Lady 24.

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Який натуральний догляд робить дівчина

Тікток-блогерка Джеймі Ніколь розповідає на своїй сторінці про догляд за шкірою. Нещодавно дівчина поділилась, що періодично використовує для своїх б’юті-процедур натуральні інгредієнти, які роблять її шкіру дійсно чистою та блискучою.

Джеймі каже, що час від часу переходить на два тижні на винятково натуральний догляд, і в результаті не може натішитися виглядом свого обличчя.

Який натуральний догляд має дівчина: дивіться відео

Під час таких періодів вона використовує рисову воду, яка є природним засобом для очищення та тонізування шкіри, маску з вівсянки та меду, що забирає зайвий жир зі шкіри, відлущує її та бореться з бактеріями, маску з куркуми та меду, яка теж має антибактеріальний ефект та освітлює шкіру, маску з кави та меду, котра допомагає зменшити темні кола під очима, а також маску з яєчних жовтків, що робить шкіру більш гладенькою.

Крім того, для зволоження блогерка застосовує тваринний жир. За її словами, він робить шкіру неймовірну блискучої та працює краще за засоби від відомих брендів.

Дівчина акцентує, що у результаті таких процедур отримує неймовірну шкіру без висипань та слідів акне, яка сяє та залишається здоровою.