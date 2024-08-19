Допомогти освіжити обличчя та покращити стан шкіри може масаж звичайнісіньким огірком. Як правильно його робити, розповідаємо далі.

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Як правильно робити масаж огірком

Огірок використовують у догляді за шкірою вже не одне десятиліття. Зазвичай з нього роблять маски, але зараз популярним стає також масаж замороженим огірком, який, за словами великої кількості блогерів, робить шкіру ідеально бархатистою і блискучою.

Щоб зробити таку процедуру вдома, слід розрізати огірок навпіл і покласти в морозильну камеру на кілька годин.

Як робити масаж огірком: дивіться відео

Далі його потрібно використовувати як масажер: зрізом огірка водіть по обличчю, немов шкребком гуаша, не забуваючи про масажні лінії.

У результаті така маніпуляція покращить кровообіг, зменшить запалення та зволожить шкіру.

Однак з холодним масажем варто бути обережним, щоб не застудити нерви, тож робити його варто орієнтовно 5 хвилин, а при будь-якому дискомфорті зупиняти процедуру.