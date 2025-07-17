Аромати наповнені певними специфічними нотами, які довго тримаються на шкірі й призначені для справжніх поціновувачів особливих запахів, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Нішеві парфуми здобули справжню армію шанувальників серед представників покоління Z.

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Які нішеві парфуми в моді у 2025 році?

У тіктоці найпопулярнішим запитом є саме пошук нішевих ароматів, тож у матеріалі розповімо про кілька парфумів, на які варто звернути увагу.

Влітку велика частина жінок користуються ароматами, які містять нотки цитрусових, морської солі, ваніль чи мускус. Нішеві парфуми поєднуються деревними й квітковими нотами.

Parfums de Marly – Meliora EDP

Цей аромат є найкращим для літнього сезону. У ньому переплетений коктейль квіткових та фруктових нот з солодко-деревно-мускусною основою, тому парфум є досить стійким. У композиції присутні ноти смородини, троянди, жасминового чаю, іланг-ілангу, а база складається з ванілі, кедру та мускусу.



Найкращі нішеві парфуми / Фото Pinterest

Maison Francis Kurkdjian – Aqua Universalis Forte EDP

Парфум має ідеальний баланс фруктових, квіткових та землистих тонів. Верхні ноти оповиті бергамотом та лимоном з регіону Амальфі, у серці міститься жасмин й троянда, а база складається з мускусу й деревних акордів. Парфум пахне літом в Італії та має неймовірний цитрусовий аромат.



Найкращі нішеві парфуми / Фото Pinterest

Acqua di Parma – Blu Mediterraneo Mandorlo di Sicilia EDT

Солодко-освіжаючий парфум ідеально підійде для літніх днів. Аромат починається з цитрусових нот анісу, бергамоту й апельсина. Також парфум має запах середземноморського зеленого мигдалю й іланг-ілангу. Базу доповнюють ноти кедра, ванілі й білого мускусу.



Найкращі нішеві парфуми / Фото Pinterest

Byredo – Sundazed EDP

Аромат оповитий запахом каліфорнійського лимона та мандарина. Далі йде запах білих квітів та солодко-мускусної бази.



Найкращі нішеві парфуми / Фото Pinterest

Tom Ford – Soleil Blanc EDP

Парфум має запах білих квітів, кокосу та фісташок. Цей запах має дуже ніжний запах, який здатен перенести у відпустку десь на приватному острові.



Найкращі нішеві парфуми / Фото Pinterest

До слова, є кілька літніх парфумів, які мають неймовірний аромат, що закохає в себе з перших хвилин. Які парфуми на літо є найкращими – читайте в нашому матеріалі.