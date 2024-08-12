Як використовувати цю рослину для омолодження шкіри та боротьби зі старінням, а також чим вона корисна, розповідаємо далі.

Також цікаво Ми навіть про це не здогадувалися: навіщо брати на відпочинок крохмаль – пляжний лайфхак

Що таке шавлія та чим вона корисна

Шавлія – це рослина, яку з давніх часів використовували як у кулінарії, так і в медицині. Вона походить із Середземномор’я та має сіро-зелене листя з характерним, злегка гіркуватим смаком.

Зазвичай шавлія використовується для ароматизації страв, але також шанується за потенційну користь для здоров’я. Від покращення роботи мозку до сприяння травленню, ця універсальна рослина має багато корисних властивостей.

Зокрема, шавлія може допомогти боротися з ознаками старіння, оскільки вона багата антиоксидантами та має протизапальні властивості.

Шавлія допомагає зменшити хронічне запалення в організмі. Крім того, вона має антимікробні властивості, які допомагають боротися з інфекціями, висипаннями та зменшують ознаки старіння. Також ця рослина допомагає підвищити еластичність шкіри, покращуючи вироблення колагену,

– ділиться тренерка з аюрведи Дімпл Джангда.

Вона додає, що шавлія може допомогти покращити гідратацію шкіри, а також зменшити сухість, яка прискорює процес старіння шкіри.

Шавлія має корисні властивості / Фото Freepik

Як використовувати шавлію для зменшення ознак старіння

Є кілька простих і ефективних способів використання шавлії для боротьби з ознаками старіння. Ось деякі з них:

Маска для обличчя з шавлії та меду

Це маска допомагає зволожити шкіру та зменшити ознаки старіння. Щоб зробити її в домашніх умовах, необхідно змішати в мисці 1 чайну ложку сухого та подрібненого листя шавлії з 2 чайними ложками меду. Далі цю суміш слід нанести на обличчя та залишити на 15 – 20 хвилин. Потім залишається лише вмитися теплою водою.

Маска для обличчя з шавлії та алое

Це ще одна маска, яка може покращити стан шкіри. Для неї потрібно змішати свіже листя шавлії з гелем алое, щоб утворилась однорідна суміш, і нанести її на обличчя. Залишити маску потрібно щонайменше на 15 хвилин, щоб добре зволожити шкіру.

Шавлієвий скраб для обличчя

Цей скраб допомагає відлущити мертві клітини шкіри та надає їй більш молодого вигляду.

Щоб зробити засіб вдома, змішайте 2 столові ложки натурального йогурту зі столовою ложкою подрібненого сухого листя шавлії. М’яко помасажуйте обличчя круговими рухами, а потім вмийтеся теплою водою.