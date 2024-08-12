Как использовать это растение для омоложения кожи и борьбы со старением, а также чем оно полезно, рассказываем далее.

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Что такое шалфей и чем он полезен

Шалфей – это растение, которое с давних времен использовали как в кулинарии, так и в медицине. Он происходит из Средиземноморья и имеет серо-зеленые листья с характерным, слегка горьковатым вкусом.

Обычно шалфей используется для ароматизации блюд, но также почитается за потенциальную пользу для здоровья. От улучшения работы мозга до содействия пищеварению, это универсальное растение имеет много полезных свойств.

В частности, шалфей может помочь бороться с признаками старения, поскольку он богат антиоксидантами и обладает противовоспалительными свойствами.

Шалфей помогает уменьшить хроническое воспаление в организме. Кроме того, он обладает антимикробными свойствами, которые помогают бороться с инфекциями, высыпаниями и уменьшают признаки старения. Также это растение помогает повысить эластичность кожи, улучшая выработку коллагена,

– делится тренер по аюрведе Димпл Джангда.

Она добавляет, что шалфей может помочь улучшить гидратацию кожи, а также уменьшить сухость, которая ускоряет процесс старения кожи.

Шалфей имеет полезные свойства / Фото Freepik

Как использовать шалфей для уменьшения признаков старения

Есть несколько простых и эффективных способов использования шалфея для борьбы с признаками старения. Вот некоторые из них:

Маска для лица из шалфея и меда

Это маска помогает увлажнить кожу и уменьшить признаки старения. Чтобы сделать ее в домашних условиях, необходимо смешать в миске 1 чайную ложку сухих и измельченных листьев шалфея с 2 чайными ложками меда. Далее эту смесь следует нанести на лицо и оставить на 15 – 20 минут. Затем остается только умыться теплой водой.

Маска для лица из шалфея и алоэ

Это еще одна маска, которая может улучшить состояние кожи. Для нее нужно смешать свежие листья шалфея с гелем алоэ, чтобы образовалась однородная смесь, и нанести ее на лицо. Оставить маску нужно минимум на 15 минут, чтобы хорошо увлажнить кожу.

Шалфейный скраб для лица

Этот скраб помогает отшелушить мертвые клетки кожи и придает ей более молодой вид.

Чтобы сделать средство дома, смешайте 2 столовые ложки натурального йогурта со столовой ложкой измельченных сухих листьев шалфея. Мягко помассируйте лицо круговыми движениями, а затем умойтесь теплой водой.