Мы даже об этом не догадывались: зачем брать на отдых крахмал – пляжный лайфхак

Собираясь на отдых у моря, советуем взять с собой не только полотенце и солнцезащитный крем, но и крахмал. Вы удивитесь, но именно он может избавить от проблемы, которая часто возникает на пляже.

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Для чего брать на пляж крахмал

Отдых на пляже всегда сопровождается большим количеством песка, который может доставить хлопот. После выхода из воды он прилипает к телу, поэтому ваши полотенца, пляжный коврик, обувь и аксессуары могут испачкаться.

Может показаться, что с этим уже ничего не поделаешь. Однако все не совсем так. Существенно улучшить ситуацию может средство, что стоит копейки. Речь идет об обычном кукурузном крахмале.



Крахмал поможет убрать песок из тела / Фото Unsplash

Этот продукт поможет эффективно удалить песок с тела и будет препятствовать его прилипанию. Просто натритесь им, придя на пляж или после купания. Кукурузный крахмал уберет влагу и будет отталкивать песок.

Он создает едва ощутимый защитный слой, который практически не виден на коже. Особенно удобно очищать им ноги, к которым песок липнет больше всего.

Для удобства наполните крахмалом небольшую баночку для детской присыпки. Также подойдет бутылочка от специй или шампуня.

Для того, чтобы избавиться от песка, также подойдет обычная детская присыпка. Однако последние проведенные исследования ставят под сомнение безопасность талька. Потому мировые производители постепенно отказываются от него.