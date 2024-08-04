Ми навіть про це не здогадувалися: навіщо брати на відпочинок крохмаль – пляжний лайфхак

Збираючись на відпочинок біля моря, радимо взяти із собою не лише рушник та сонцезахисний крем, а й крохмаль. Ви здивуєтеся, але саме він може позбавити проблеми, яка часто виникає на пляжі.

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Для чого брати на пляж крохмаль

Відпочинок на пляжі завжди супроводжується великою кількістю піску, який може завдати клопоту. Після виходу з води він прилипає до тіла, тому ваші рушники, пляжний килимок, взуття та аксесуари можуть забруднитися.

Може здатися, що з цим вже нічого не вдієш. Однак все не зовсім так. Суттєво покращити ситуацію може засіб, що коштує копійки. Мовиться про звичайний кукурудзяний крохмаль.



Крохмаль допоможе прибрати пісок з тіла / Фото Unsplash

Цей продукт допоможе ефективно видалити пісок з тіла і перешкоджатиме його прилипанню. Просто натріться ним, прийшовши на пляж або після купання. Кукурудзяний крохмаль прибере вологу і відштовхуватиме пісок.

Він створює ледь відчутний захисний шар, який практично не видно на шкірі. Особливо зручно очищати ним ноги, до яких пісок липне найбільше.

Для зручності наповніть крохмалем невелику баночку для дитячої присипки. Також підійде пляшечка від спецій або шампуню.

Для того, щоб позбутися піску, також підійде звичайна дитяча присипка. Однак останні проведені дослідження ставлять під сумнів безпечність тальку. Тому світові виробники поступово відмовляються від нього.