Таємниця топових перукарів: як наносити маску для волосся, щоб вона принесла користь

Саме маски для волосся збирають найбільше скарг і докорів. Адже всі чекають від них чудес, які часто не відбуваються.

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Своєю чергою, до шампуню вимог менше – він просто повинен гарно очищувати та мати приємний запах. Догляд же інша справа, позаяк він відповідає за живлення, зволоження, блиск і боротьбу з випадінням волосся.

Як правильно наносити маску для волосся

Майже всі наносять маску на мокре волосся. Проте для того, щоб вона працювала ефективніше, треба це робити на сухе. Вода та маска, як і кондиціонер глибокої дії, не повинні конкурувати за простір у кутикулі волосся.

Коли кутикула вже чимось заповнена, вона не може поглинути достатню кількість косметичного засобу. Тому корисні речовини значною мірою просто залишилися на поверхні.

Трихологи та дерматологи наполегливо рекомендують глибоке кондиціювання саме сухого волосся, адже лише в цьому стані лікувальні та косметичні препарати не конкурують з гідраторами. Тож все просто:

ви розчісуєте волосся,

наносите на нього маску, завантажуючи таким чином в кутикулу живильні й відновлювальні компоненти,

даєте їм попрацювати,

заповнюєте простір, що залишився водою.



Наносьте маску на сухе волосся / Фото Unsplash

Лайфхаки щодо використання маски для волосся

Ніколи не використовуйте одночасно маску та кондиціонер. Хоч ці два продукти пом'якшують і розгладжують волосся, проте вони не підсилюють і не доповнюють дію один одного. Кондиціонер працює лише на поверхні, тому його наносять виключно по довжині, а ось маску – на всю голову, адже вона діє глибше та ґрунтовніше.

Олійні маски потрібно тримати довше, ніж звичайні. Змивати їх доведеться двічі. Після подібного догляду волосся стане дуже гладким, що може ускладнити процес укладання.

Використовуйте маски, що тонують, за призначенням. Тут важливо пам'ятати, що це насамперед турбота про волосся і лише в другу — оновлення кольору. Такі маски наносять в рукавичках на вологе, але добре відтиснуте волосся, витримують від 2 до 10 хвилин і змивають проточною водою без шампуню.