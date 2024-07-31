Ці помилки зроблять вас старшими: топ-6 модних порад від стилістки

Усім відомо, що є речі, які можуть зробити жінку старшою. Стилістка із понад 30-річним досвідом роботи в модній індустрії Джулі Плеєр розповіла, яких помилок треба уникнути, щоб мати молодший вигляд.

Буде цікаво Будьте обачні: якщо він демонструє ці 8 типів поведінки, ви йому не дуже подобаєтесь

Неправильні кольори

Очевидно, що певні відтінки можуть зробити людину візуально старшою. Тому з віком важливо використовувати сміливіші та яскравіші кольори. Тоді як нейтральних та млявих відтінків краще уникати.



Не бійтеся кольорів / Фото з інстаграму julieplayerfashion

Звичайно, класичний одяг нейтральних кольорів має бути у вашому капсульному гардеробі, проте до нього слід додати трохи індивідуальності. Якщо ви не любите яскраві кольори та віддаєте перевагу більш приглушеній палітрі, змішуйте текстури.

Зокрема, можна обрати кремову атласну сорочку з темно-синіми оксамитовими штанами або чорну сукню з мереживними деталями, а не однотонну.



Чорний варто розбавити аксесуарами / Фото з інстаграму julieplayerfashion

Неправильний розмір

Не ховайте фігуру за довгими та обвислими шарами безформного одягу. Подивіться в дзеркало і будьте чесними з собою, які ваші переваги?

Не бійтеся підкреслювати те, чим пишаєтесь, і почувайте себе впевнено. Наприклад, блейзер та джинси матимуть сучасніший вигляд, ніж мішкуватий кардиган.



Одяг повинен бути чітко вашого розміру / Фото з інстаграму julieplayerfashion

Взуття – вибір комфорту над стилем

Звісно, комфортне взуття завжди краще ніж стильне, але незручне. Проте навіть ортопедичне взуття може бути привабливим, тому під час купівлі дивіться і на його вигляд.

Зокрема, стилістка радить звернути увагу на тренд на кросівки та обрати веселий колір. Водночас вузьких босоніжок, які застібаються на липучки, краще уникати.

Ризикніть з аксесуарами

Сміливо використовуйте аксесуари, щоб додати індивідуальності образу. Оберіть сумку цікавої форми чи кольору та додайте ще трохи прикрас.

Не бійтеся експериментувати з останніми трендами та створювати образи, які вам можуть спершу здатися дивними.



Стильні туфлі можуть змінити все / Скриншот з фільму

Правильна білизна

Носіння бюстгальтера правильного розміру точно додасть відчуття комфорту та впевненості. Зверніться до професіонала та подбайте про те, щоб вам завжди було зручно.

Оригінальна оправа

Ніщо не зробить вас старшою швидше, ніж пара безпечних і нудних окулярів для читання. Будьте авантюрними та спробуйте цікаву форму чи колір, які будуть гармонійними зі стрижкою.