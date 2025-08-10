24 Канал со ссылкой на УНИАН предлагает таких 5 идеальных летних духов для женщин 40+.

Какие женские ароматы идеально подойдут тем, кому за 40?

Chanel Chance Eau Fraîche

Этот парфюм воплощает чистоту и изысканность, и имеет гармоничное сочетание зеленого лимона, жасмина и светлого кедра. Chanel Chance Eau Fraîche – универсальный, и подходит для разных случаев, включая офис, неторопливые прогулки и романтические свидания.



Chanel Chance Eau Fraîche / Фото Chanel

Hermès Un Jardin sur le Nil

В жару этот аромат передает сущность беззаботного сада у воды. Благодаря нотам грейпфрута, манго и лотоса, он отличается тонким, но устойчивым ароматом.



Hermès Un Jardin sur le Nil / Фото Hermès

Dior J'adore Infinissime

Для тех, кто ищет духи, которые предлагают дорогую эссенцию, но при этом не перегружают, это идеальный вариант. Аромат состоит из туберозы, жасмина и розы, элегантно сбалансированных сандалом.



Dior J'adore Infinissime / Фото Dior

Aqua Allegoria Mandarine Basilic от Guerlain

Этот аромат сочетает в себе пикантную нотку апельсинового сока с оттенком базилика. Этот парфюм дарит ощущение бодрости, что делает его идеальным выбором для женщин, которые ведут активный образ жизни и стремятся к новым приключениям.



Aqua Allegoria Mandarine Basilic от Guerlain / Фото Guerlain

Jo Malone Wood Sage & Sea Salt

Это свежая смесь морского бриза, легкой древесины и оттенка соли – идеальный выбор для этого сезона. Аромат создан для тех, кто ценит натуральные запахи и одновременно излучает изысканность.



Jo Malone Wood Sage & Sea Salt / Фото Jo Malone

