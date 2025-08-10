24 Канал з посиланням на УНІАН пропонує таких 5 ідеальних літніх парфумів для жінок 40+.

Які жіночі аромати ідеально підійдуть тим, кому за 40?

  • Chanel Chance Eau Fraîche

Цей парфум втілює чистоту та вишуканість, й має гармонійне поєднання зеленого лимона, жасмину та світлого кедра. Chanel Chance Eau Fraîche – універсальний, й підходить для різних випадків, включаючи офіс, неквапливі прогулянки та романтичні побачення.

Chanel Chance Eau Fraîche
Chanel Chance Eau Fraîche / Фото Chanel

  • Hermès Un Jardin sur le Nil

У спеку цей аромат передає сутність безтурботного саду біля води. Завдяки нотам грейпфрута, манго та лотоса, він вирізняється тонким, але стійким ароматом.

Hermès Un Jardin sur le Nil
Hermès Un Jardin sur le Nil / Фото Hermès

  • Dior J'adore Infinissime

Для тих, хто шукає парфуми, які пропонують дорогу есенцію, але при цьому не перевантажують, це ідеальний варіант. Аромат складається з туберози, жасмину та троянди, елегантно збалансованих сандалом.

Dior J'adore Infinissime
Dior J'adore Infinissime / Фото Dior

  • Aqua Allegoria Mandarine Basilic від Guerlain

Цей аромат поєднує в собі пікантну нотку апельсинового соку з відтінком базиліка. Ці парфуми дарують відчуття бадьорості, що робить їх ідеальним вибором для жінок, які ведуть активний спосіб життя і прагнуть до нових пригод.

Aqua Allegoria Mandarine Basilic від Guerlain
Aqua Allegoria Mandarine Basilic від Guerlain / Фото Guerlain

  • Jo Malone Wood Sage & Sea Salt

Це свіжа суміш морського бризу, легкої деревини та відтінку солі – ідеальний вибір для цього сезону. Аромат створений для тих, хто цінує натуральні запахи й водночас випромінює вишуканість.

Jo Malone Wood Sage & Sea Salt
Jo Malone Wood Sage & Sea Salt / Фото Jo Malone

