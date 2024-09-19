Розкриваємо секрет: навіщо на джинсах маленька кишенька

Дуже часто в джинсах зверху над основною великою кишенею зустрічається маленька кишенька. Якщо ви думали, що вона зроблена у вигляді декору, то помиляєтеся. Розкриємо секрет, чому ж цю невеличку кишеню почали створвювати у джинсах.

Цю кишеньку придумав відомий бренд Levi's, пише Lady 24. Винахідники Леві Страус та Джейкоб Девіс додали її до джинсів не просто так. У той час естетика стояла на другому плані, а на першому – зручність та функціональність.

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Навіщо у джинсах маленька кишенька

За їхнім задумом, маленька кишенька призначалася для маленького годинника на ланцюжку. Вперше така кишеня на джинсах з’явилася ще у 1873 році.

Ця кишеня має назву watch pocket, що з англійської означає "кишеня для годинника". Джинси Levi's зараз вважаються топовими і їх носять всі відомі модниці та знаменитості. Раніше вони призначалися для фермерів, шахтарів, залізничників чи теслярів. За іншою версією, в маленьку кишеню ставилися цвяхи, а от золотошукачі клали туди невеликі самородки.

Найвідоміші джинси Levi's "Lot 501" і досі шиються з цією маленькою кишенькою. Ця модель джинсів є класикою та вважаються найпопулярнішими у світі, не виходячи з моди вже впродовж багатьох років.



Модель джинсів 501 досі випускається з маленькою кишенькою / Фото Pinterest

Зараз цей елемент є частиною спадщини джинсового дизайну, який вже адаптувався до сучасних умов споживачів, хоча більшість з нас вважають її лише виключно декоративним елементом.

Цікавий факт! У 1999 році журнал Time виділив джинси Levi's 501 та назвав їх наймоднішою річчю 20 століття.