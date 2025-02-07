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Lady Поради для Lady Сухий шампунь вам більше не потрібен: чим можна легко замінити цей засіб
7 лютого, 10:00
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Сухий шампунь вам більше не потрібен: чим можна легко замінити цей засіб

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Сухий шампунь можна замінити пшеничним борошном для білявок.
  • Також сухий шампунь можна замінити і брюнеткам, для цього потрібен какао-порошок.

Сухий шампунь можна замінити підручними засобами. Зокрема тим, що є у кожної господині на кухні.

Сухий шампунь може легко замінити просте пшеничне борошно, яке ми зазвичай використовуємо для приготування страв, пише 24 Канал.

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Як зробити сухий шампунь з борошна

Аби освіжити волосся, можна використовувати борошно таким чином:

  • беремо невелику порцію борошна і втираємо її в прикореневу зону;
  • для кращого ефекту, потрібно залишити борошно на коренях на декілька хвилин;
  • далі вичісуємо волосся гребінцем, аби позбутися залишків борошна.


Як легко зробити волосся менш жирним / Фото Pexels

Зверніть увагу! Цей метод підходить виключно для білявок. На темному волоссі борошно буде видно.

Чим замінити сухий шампунь брюнеткам

Брюнетки також можуть замінити сухий шампунь підручним засобом – какао-порошком. Аби освіжити волосся, завдяки цьому методу, потрібно:

  • нанести какао на прикореневу зону і масажними рухами розподілити його;
  • за бажанням, можна почекати декілька хвилин, так ефект буде кращим;
  • далі за допомогою гребінця очистити волосся від какао.


Як можна замінити сухий шампунь / Фото Pexels

Зауважте! Потрібно використовувати чистий порошок какао, без цукру та інших добавок.