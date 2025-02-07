Сухой шампунь вам больше не нужен: чем можно легко заменить это средство
Сухой шампунь можно заменить подручными средствами. В частности тем, что есть у каждой хозяйки на кухне.
Сухой шампунь может легко заменить простая пшеничная мука, которую мы обычно используем для приготовления блюд, пишет 24 Канал.
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Как сделать сухой шампунь из муки
Чтобы освежить волосы, можно использовать муку следующим образом:
- берем небольшую порцию муки и втираем ее в прикорневую зону;
- для лучшего эффекта, нужно оставить муку на корнях на несколько минут;
- далее вычесываем волосы расческой, чтобы избавиться от остатков муки.
Как легко сделать волосы менее жирными / Фото Pexels
Обратите внимание! Этот метод подходит исключительно для блондинок. На темных волосах мука будет видна.
Чем заменить сухой шампунь брюнеткам
Брюнетки также могут заменить сухой шампунь подручным средством – какао-порошком. Чтобы освежить волосы, благодаря этому методу, нужно:
- нанести какао на прикорневую зону и массажными движениями распределить его;
- по желанию, можно подождать несколько минут, так эффект будет лучше;
- далее с помощью расчески очистить волосы от какао.
Как можно заменить сухой шампунь / Фото Pexels
Заметьте! Нужно использовать чистый порошок какао, без сахара и других добавок.