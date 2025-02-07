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Lady Советы для Lady Сухой шампунь вам больше не нужен: чем можно легко заменить это средство
7 февраля, 10:00
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Сухой шампунь вам больше не нужен: чем можно легко заменить это средство

Анастасия Зорик

Сухой шампунь можно заменить подручными средствами. В частности тем, что есть у каждой хозяйки на кухне.

Сухой шампунь может легко заменить простая пшеничная мука, которую мы обычно используем для приготовления блюд, пишет 24 Канал.

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Как сделать сухой шампунь из муки

Чтобы освежить волосы, можно использовать муку следующим образом:

  • берем небольшую порцию муки и втираем ее в прикорневую зону;
  • для лучшего эффекта, нужно оставить муку на корнях на несколько минут;
  • далее вычесываем волосы расческой, чтобы избавиться от остатков муки.


Как легко сделать волосы менее жирными / Фото Pexels

Обратите внимание! Этот метод подходит исключительно для блондинок. На темных волосах мука будет видна.

Чем заменить сухой шампунь брюнеткам

Брюнетки также могут заменить сухой шампунь подручным средством – какао-порошком. Чтобы освежить волосы, благодаря этому методу, нужно:

  • нанести какао на прикорневую зону и массажными движениями распределить его;
  • по желанию, можно подождать несколько минут, так эффект будет лучше;
  • далее с помощью расчески очистить волосы от какао.


Как можно заменить сухой шампунь / Фото Pexels

Заметьте! Нужно использовать чистый порошок какао, без сахара и других добавок.