Як підібрати модний і багатофункціональний домашній гардероб, що підкреслить жіночу красу й дозволить відчувати себе впевнено в будь-яких обставинах, розповідаємо у матеріалі від 24 Каналу.

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Ідеальний одяг для дому

Український бренд Anabel Arto створює якісні та надзвичайно гарні речі, в яких кожна жінка почуватиметься впевнено під час відпочинку, домашніх справ, прийому гостей або особливих моментів із коханим. Таке вбрання дарує відчуття комфорту і впевненості.

Ніжна бавовняна піжама, гладкий та виразний атлас, чуттєвий шовк або практична віскоза, м'який велюр – усі ці матеріали, з яких виготовляється високоякісний домашній одяг, створюють безліч різноманітних відчуттів. Проте на першому місці завжди залишається комфорт і естетика, що підкреслює жіночність.

Аби не загубитися в різноманітті асортименту бренду, пропонуємо ознайомитися з колекціями, які стануть ідеальними як для відпочинку, так і для роботи з дому.

5 осінніх елегантних і затишних домашніх образів

Для затишних домашніх вечорів

Хто сказав, що вдома не потрібно мати елегантний вигляд? Вишуканість варто зберігати у всьому, навіть у домашньому одязі. Ідеальним вибором стане костюм з жакетом і штанами з м'якого велюру. Завдяки делікатній текстурі тканини ваше тіло насолоджуватиметься комфортом і відчуттям легкості.

Anabel Arto випустив цілу лінію Velour (Lux), яка поєднує тепло, практичність і стиль. Гарна новина – багато позицій з колекції можна придбати з приємними знижками.



М'який велюр огорне ніжністю / Фото Anabel Arto

Зручний образ для дистанційної роботи

Дедалі більше часу ми проводимо вдома, працюючи за комп'ютером. Іноді зовсім не хочеться переодягатися з улюбленої піжами чи комфортного трикотажного костюма. Однак бувають моменти, коли хочеться мати неперевершений вигляд навіть вдома.

Для таких випадків підійде колекція Savana. Костюми й сукні з еластичного сатину приємно облягають тіло, не сковують рухи й при цьому виглядають елегантно. Завдяки такому образу кожна буде просто бездоганною навіть під час несподіваного робочого відеодзвінка.



Анімалістичний принт додасть грайливості / Фото Anabel Arto

У колекції представлені варіанти темних, світлих і бежевих кольорів, а також анімалістичний принт. Для завершеного образу можна додати класичний піджак або улюблені аксесуари.

Вечірній образ у насиченому бордовому кольорі

Не лише фасон, але й колір домашнього одягу має значення. Якщо обрати спокійні, нейтральні відтінки, це надасть образу ніжності та елегантності. Тим, хто віддає перевагу яскравим барвам, варто звернути увагу на комплекти в трендовому бордовому кольорі. Це може бути легка сукня з вишивкою, грайливий комплект або універсальний халат.



Колір грає важливу роль / Фото Anabel Arto

Колекція пропонує не лише вишуканий дизайн, а й високий рівень комфорту, завдяки шовковистій мікрофібрі, яка дихає і зберігає тепло, що особливо важливо в прохолодні осінні дні.

Легкий сатин для теплих вечорів

Білосніжний сатиновий комплект – ідеальний вибір для теплих осінніх вечорів. Вільні шорти та мереживна майка в блискучому перлинному кольорі створюють легкий і витончений образ.

Сатин ніжно огортає тіло, а ніжний ліф додає вбранню вишуканості та чарівності. Такий комплект чудово підійде для романтичної вечері, надаючи впевненості та шарму.



Легкий сатин підійде мрійливим натурам / Фото Anabel Arto

Ефектне поєднання для яскравого осіннього образу

Для тих, хто цієї осені бажає створити справді ефектний домашній образ, варто звернути увагу на класичний чорний костюм, декорований пухнастим пір'ям. Такий лук додасть ноток урочистості навіть у домашніх умовах.

Цей ансамбль поєднує комфорт і гламур, допомагаючи зробити кожен осінній вечір особливим.



У такому образі кожна почуватиметься королевою / Фото Anabel Arto

З цими стильними образами кожна жінка завжди матиме неперевершений вигляд вдома. Тож радимо слідкувати за трендами та відкривай для себе нові грані краси разом з Anabel Arto.