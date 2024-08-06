Найкращі ідеї на осінь: 5 стрижок, які заполонили серця модниць по всьому світу

Вже настав останній місяць літа, тому багато хто задумався про зміну образу. Хтось купує новий одяг, інші ж планують візит до салону, щоб змінити зачіску.

Перукарка Лаура Полко впевнена, що цієї осені в тренді будуть об'ємні зачіски. Зокрема, довге волосся, пострижене шарами, та хвилястий розподіл з епохи 90-х.

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Чубчик-шторка

2024 рік, безсумнівно, став роком американської актриси та співачки Сабріни Карпентер. Її вплив вже вийшов за межі музики та моди, оскільки експерти очікують, що фірмова стрижка Сабріни стане головним трендом осіннього сезону.

Чубчик-шторка чудово підходить практично всім – він так красиво обрамляє обличчя,

– впевнена Лаура Полко.

Для округлої форми чубчика перукарка рекомендує використовувати овальну щітку.



Зачіска Сабріни Карпентер буде дуже популярною / Фото з інстаграму Лаури Полко

Звичайний прямий боб

Боб вже роками не втрачає своєї популярності. Зірки обирають цю зачіску в різних стилях – від міні до довгих, які спадають на плечі.

Проте навіть звичайний прямий короткий боб до підборіддя – це справді позачасовий вибір.



Боб підкреслить витончені риси обличчя / Фото з інстаграму Лаури Полко

Ретро зачіска

Стрижка в стилі 70-х повертається в моду. Чубчик-шторка у поєднанні з об'ємною зачіскою з великою кількістю шарів цієї осені точно захопить інстаграм-сторінки модниць.

"Попрацюйте зі своєю природною текстурою, щоб створити такий кудлатий вигляд", – рекомендує перукарка.



Об'єм точно буде в моді восени / Фото з інстаграму Лаури Полко

Довгі шари

Для тих, хто хоче зберегти довжину волосся, є варіанти оновити зачіску, не обрізаючи зайві сантиметри.

Мені подобаються довгі шари, які укладені так, що це створює злегка скуйовджений вигляд. Це виглядає надзвичайно сексуально та мило,

– каже Лаура Полко.



Довгі шари пасуватимуть багатьом / Фото з інстаграму Лаури Полко

Довгий боб

Якщо короткі боби не зовсім для вас, то довгий боб цілком може стати тим, що треба. Адже ця зачіска дозволить вам зберегти довжину. На додаток, погравшись з довжиною волосся біля обличчя, можна буквально змінити зовнішність.



Довгий боб – ще одна трендова осіння зачіска / Фото з інстаграму Лаури Полко