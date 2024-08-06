Лучшие идеи на осень: 5 стрижек, которые заполонили сердца модниц по всему миру

Парикмахер Лаура Полко уверена, что этой осенью в тренде будут объемные прически. В частности, длинные волосы, постриженные слоями, и волнистое распределение из эпохи 90-х.

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Челка-шторка

2024 год, несомненно, стал годом американской актрисы и певицы Сабрины Карпентер. Ее влияние уже вышло за пределы музыки и моды, поскольку эксперты ожидают, что фирменная стрижка Сабрины станет главным трендом осеннего сезона.

Челка-шторка прекрасно подходит практически всем – она так красиво обрамляет лицо,

– уверена Лаура Полко.

Для округлой формы челки парикмахер рекомендует использовать овальную щетку.



Прическа Сабрины Карпентер будет очень популярной / Фото из инстаграма Лауры Полко

Обычный прямой боб

Боб уже годами не теряет своей популярности. Звезды выбирают эту прическу в разных стилях – от мини до длинных, которые спадают на плечи.

О даже обычный прямой короткий боб до подбородка – это действительно вневременной выбор.



Боб подчеркнет изящные черты лица / Фото из инстаграма Лауры Полко

Ретро прическа

Стрижка в стиле 70-х возвращается в моду. Челка-шторка в сочетании с объемной прической с большим количеством слоев этой осенью точно захватит инстаграм-страницы модниц.

"Поработайте со своей естественной текстурой, чтобы создать такой лохматый вид", – рекомендует парикмахер.



Объем точно будет в моде осенью / Фото из инстаграма Лауры Полко

Длинные слои

Для тех, кто хочет сохранить длину волос, есть варианты обновить прическу, не обрезая лишние сантиметры.

Мне нравятся длинные слои, которые уложены так, что это создает слегка взъерошенный вид. Это выглядит очень сексуально и мило,

– говорит Лаура Полко.



Длинные слои подойдут многим / Фото из инстаграма Лауры Полко

Длинный боб

Если короткие бобы не совсем для вас, то длинный боб вполне может стать тем, что надо. Ведь эта прическа позволит вам сохранить длину. В дополнение, поигравшись с длиной волос возле лица, можно буквально изменить внешность.



Длинный боб – еще одна трендовая осенняя прическа / Фото из инстаграма Лауры Полко