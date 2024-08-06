Это точно есть у вас дома: какой продукт идеально избавляет от темных кругов под глазами

Существует много средств для борьбы с темными кругами под глазами. Одним из таких является обычный картофель.

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Полезные свойства картофеля

Картофель содержит витамины, минералы и антиоксиданты, которые благотворно влияют на кожу. В частности, витамин C помогает осветлить ее и улучшить тонус, а крахмал имеет успокаивающий и увлажняющий эффект.

Также в картофеле содержатся ферменты, которые снижают отечность. Поэтому он прекрасно борется с темными кругами.



Картофель борется с темными кругами под глазами / Фото Unsplash

Самый простой способ – использовать ломтики сырого картофеля. Просто очистите его от кожуры и нарежьте тонкими кружочками. Положите их на закрытые веки, так чтобы они покрывали область под глазами, и оставьте на 15 – 20 минут. После этого умойтесь прохладной водой.

Также можно приготовить картофельную маску. Просто натрите очищенный картофель на мелкой терке, поместите полученную массу в марлю и аккуратно отожмите сок. Нанесите картофель под глаза и оставьте на 10 – 15 минут. Затем смойте прохладной водой. Такая маска помогает уменьшить пигментацию и освежить кожу.