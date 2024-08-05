Всегда красивая и аккуратная: как правильно красить межресничку, чтобы она делала вас моложе

Прокрашенное межресничное пространство делает взгляд глубоким, а ресницы – гуще. Особенно этот лайфхак поможет тем, у кого редкие и тонкие ресницы.

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Если вы любите стрелки, то прокрашивать межресничку просто необходимо. С ней макияж глаз будет иметь целостный вид без просветов, которые удешевляют образ и делают его неопрятным.

Как правильно прокрашивать межресничку

Межресничка – это пространство между ресницами. Ее очень просто прокрашивать кисточкой и подводкой. Однако будьте осмотрительны – не красьте слизистую верхнего века.

Это можно делать только в том случае, если того требует макияж. То есть тогда нужно прокрашивать и слизистую нижнего века, ведь верхняя ее просто замажет, что будет иметь неопрятный вид и в целом делает макияж грязным, а глаза – визуально меньше.

Дело в том, что не всегда женщины красят нижнее веко тенями. Окрашенная слизистая оболочка нижнего века без теней моментально сузит ваш глаз.



Прокрашенное межресничное пространство – залог аккуратного макияжа / Фото Unsplash

Есть метод, с помощью которого можно прокрасить межресничное пространство за несколько секунд. Для этого используется гелевая подводка и скошенная кисточка.

Сперва наберите подводку на кисть, смотрите прямо в зеркало и сделайте немного удивленное лицо, тем самым приподнимая веко. Затем, постепенно прикладывая кисть от внешнего уголка к внутреннему, закрасьте пространство между ресницами. Тереть в разные стороны ничего не нужно.

Попадет ли подводка на слизистую полностью, зависит от толщины кисти. Чем она толще, тем больше вероятность, что слизистую вы таки зацепите. Если попадания на слизистую избежать не удалось, старайтесь полминуты не моргать глазами, чтобы подводка успела высохнуть и не отпечаталась снизу.