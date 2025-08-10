Літній аромат виходить за рамки простого запаху: він повинен втілювати відчуття настрою, легкості та впевненості. Для жінок старше 40 років ідеальні парфуми повинні підкреслювати зрілу жіночність, зберігаючи при цьому свіжий і елегантний профіль.

24 Канал з посиланням на УНІАН пропонує таких 5 ідеальних літніх парфумів для жінок 40+.

Читайте також Гроші таки мають свій запах: ці парфуми притягують у життя багатство й успіх

Які жіночі аромати ідеально підійдуть тим, кому за 40?

Chanel Chance Eau Fraîche

Цей парфум втілює чистоту та вишуканість, й має гармонійне поєднання зеленого лимона, жасмину та світлого кедра. Chanel Chance Eau Fraîche – універсальний, й підходить для різних випадків, включаючи офіс, неквапливі прогулянки та романтичні побачення.



Chanel Chance Eau Fraîche / Фото Chanel

Hermès Un Jardin sur le Nil

У спеку цей аромат передає сутність безтурботного саду біля води. Завдяки нотам грейпфрута, манго та лотоса, він вирізняється тонким, але стійким ароматом.



Hermès Un Jardin sur le Nil / Фото Hermès

Dior J'adore Infinissime

Для тих, хто шукає парфуми, які пропонують дорогу есенцію, але при цьому не перевантажують, це ідеальний варіант. Аромат складається з туберози, жасмину та троянди, елегантно збалансованих сандалом.



Dior J'adore Infinissime / Фото Dior

Aqua Allegoria Mandarine Basilic від Guerlain

Цей аромат поєднує в собі пікантну нотку апельсинового соку з відтінком базиліка. Ці парфуми дарують відчуття бадьорості, що робить їх ідеальним вибором для жінок, які ведуть активний спосіб життя і прагнуть до нових пригод.



Aqua Allegoria Mandarine Basilic від Guerlain / Фото Guerlain

Jo Malone Wood Sage & Sea Salt

Це свіжа суміш морського бризу, легкої деревини та відтінку солі – ідеальний вибір для цього сезону. Аромат створений для тих, хто цінує натуральні запахи й водночас випромінює вишуканість.



Jo Malone Wood Sage & Sea Salt / Фото Jo Malone

А раніше 24 Канал ділився ароматами, що нагадуватимуть про літо та відпустку.