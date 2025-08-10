5 роскошных духов для женщин 40+: ароматы, которые раскроют красоту
- 5 летних парфюмов для женщин старше 40 лет, которые подчеркивают зрелую женственность и элегантность.
- Рекомендуемые ароматы: Chanel Chance Eau Fraîche, Hermès Un Jardin sur le Nil, Dior J'adore Infinissime, Aqua Allegoria Mandarine Basilic от Guerlain и Jo Malone Wood Sage & Sea Salt.
Летний аромат выходит за рамки простого запаха: он должен воплощать ощущение настроения, легкости и уверенности. Для женщин старше 40 лет идеальный парфюм должен подчеркивать зрелую женственность, сохраняя при этом свежий и элегантный профиль.
24 Канал со ссылкой на УНИАН предлагает таких 5 идеальных летних духов для женщин 40+.
Какие женские ароматы идеально подойдут тем, кому за 40?
- Chanel Chance Eau Fraîche
Этот парфюм воплощает чистоту и изысканность, и имеет гармоничное сочетание зеленого лимона, жасмина и светлого кедра. Chanel Chance Eau Fraîche – универсальный, и подходит для разных случаев, включая офис, неторопливые прогулки и романтические свидания.
Chanel Chance Eau Fraîche / Фото Chanel
- Hermès Un Jardin sur le Nil
В жару этот аромат передает сущность беззаботного сада у воды. Благодаря нотам грейпфрута, манго и лотоса, он отличается тонким, но устойчивым ароматом.
Hermès Un Jardin sur le Nil / Фото Hermès
- Dior J'adore Infinissime
Для тех, кто ищет духи, которые предлагают дорогую эссенцию, но при этом не перегружают, это идеальный вариант. Аромат состоит из туберозы, жасмина и розы, элегантно сбалансированных сандалом.
Dior J'adore Infinissime / Фото Dior
- Aqua Allegoria Mandarine Basilic от Guerlain
Этот аромат сочетает в себе пикантную нотку апельсинового сока с оттенком базилика. Этот парфюм дарит ощущение бодрости, что делает его идеальным выбором для женщин, которые ведут активный образ жизни и стремятся к новым приключениям.
Aqua Allegoria Mandarine Basilic от Guerlain / Фото Guerlain
- Jo Malone Wood Sage & Sea Salt
Это свежая смесь морского бриза, легкой древесины и оттенка соли – идеальный выбор для этого сезона. Аромат создан для тех, кто ценит натуральные запахи и одновременно излучает изысканность.
Jo Malone Wood Sage & Sea Salt / Фото Jo Malone
