3 найвідоміші парфуми Victoria's Secret: ці вишукані аромати люблять всі
- Парфуми Victoria's Secret, такі як Bombshell, Tease та Bare, є популярними завдяки своїм стійким, приємним ароматам.
- Bombshell має нотки ягід і цитрусових, Tease відзначається карамельними та ванільними нотами, а Bare містить ноти мускусу та деревини.
У святковий час кожна деталь образу має значення – від сукні до аромату. Саме він стає тим невидимим штрихом, що додає впевненості та створює настрій. Серед багатьох брендових ароматів особливе місце посідають парфуми від Victoria's Secret.
Аромати відомого американського бренду є бюджетними, тож їх можуть дозволити собі всі, пише 24 Канал з посиланям на City Magazine. Вони стійкі, мають приємний запах та залишають після себе незабутній шлейф.
Які парфуми Victoria's Secret є найпопулярнішими?
Bombshell
Цей аромат – жіноча класика. Аромат яскравий, тож чудово увійде в рухливий темп грудня. Його можна наносити на робочі зустрічі, справи, свята та вечірні виходи з друзями.
Чим пахне? Відчуваються нотки соковитих ягід, півоній та свіжість цитрусових.
Відомі парфуми Victoria's Secret / Фото Pinterest
Tease
Парфум стане безпрограшним вибором для святкових днів. Запах аромату солодкий та спокусливий. Він точно підкреслить жіночу харизму. Добре пасує до вечірок, романтичних зустрічей та усіх інших моментів, коли хочеться почути багато компліментів.
Чим пахне? Має карамельні та ванільні нотки у поєднанні з квітами.
Відомі парфуми Victoria's Secret / Фото Pinterest
Bare
Цей аромат зачаровує з першого подиху. Парфум досить легкий, чистий та природний. Ідеально підійде для тих жінок, які люблять простоту та елегантність навіть в запахах.
Чим пахне? Присутні ноти мускусу, деревини та квітів.
Відомі парфуми Victoria's Secret / Фото Pinterest
До слова, французькі жінки обожнюють класику й обирають аромати, які вже здобули популярність у всьому світі, пише Vogue. Француженки обирають витончені парфуми, такі як La Vie est Belle від Lancôme та J’adore від Dior, які вважаються символами елегантності. Популярні аромати, які часто дарують на Різдво, включають Black Opium від Yves Saint Laurent та La Petite Robe Noire Intense від Guerlain.
Які ще є цікаві аромати?
Амбер є популярною нотою в зимових парфумах, поєднуючи в собі ваніль, пачулі та мускус.
Аромати від Valentino, Tom Ford, Chanel, Kilian та Byredo мають унікальну композицію, що закохує з перших нот.
